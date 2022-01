Commis aux pièces - M et M Nord-Ouest

Nos employés sont au cœur de notre réussite. C'est pourquoi nous sommes toujours à la recherche de candidats potentiels pour faire partie de notre équipe. Nous offrons des salaires concurrentiels, des avantages sociaux, du mentorat et des formations, des horaires équilibrés, et ce, dans un environnement de travail sécuritaire. Venez faire partie de notre grande famille • 75 chauffeurs de longue-distance, régional et local • 22 employés liés au secteur de la gestion opérationnelle et administrative • 8 mécaniciens assurant un service 24/7