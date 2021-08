COMMIS COURS ET LOGISTIQUE - MÉGA CENTRE KUBOTA

COMMIS COURS ET LOGISTIQUE

Détails du poste

Temps plein

1885 3e avenue, Val-d'Or, QC J9P 7B1

DESCRIPTION DU POSTE :

Sous la supervision de la coordonnatrice aux pièces et en appui aux différents départements opérationnels de Mega Centre Kubota et ses divisions, le commis de cour accomplit les tâches relatives à l’organisation de la cour ainsi que le chargement et déchargement des livraisons. En cas de besoin il vient aussi en support opérationnel aux autres départements et divisions.

CERTAINES TÂCHES RELIÉES À L'EMPLOI :

- Placer les équipements dans les zones appropriées;

- Charger et décharger les divers transports;

- Effectuer des travaux dans la cour tels que : le déneigement, l’entretien et l’inventaire;

- Maintenir un environnement de travail propre, organisé et structuré en tout temps;

- Offrir un support à l’équipe de transport, lorsque requis;

- Complète les rapports et documents demandés;

- Respecte les règles de santé et sécurité au travail;

- Assurer l’approvisionnement de la marchandise du département sous sa responsabilité;

- Effectuer la préparation des commandes;

- Effectuer d’autres tâches, au besoin.

VOUS!

- Aptitudes en service à la clientèle;

- Capacité d'adaptation et fiabilité;

- Volonté de suivre les procédures;

- Responsable et très organisé;

- Autonome et sens de l’initiative;

- Facilité à gérer les priorités;

- Capacité à travailler en équipe;

- Capacité à s’adapter à un horaire flexible.

CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE :

- Permis de conduire classe 5 obligatoire;

- Cartes de chariot élévateur et nacelles (un atout);

- Démontrer une expérience et aptitude aux travaux manuels;

- Habileté à conduire un véhicule attelé d’une remorque;

- Formation arrimage de cargaisons, un atout;

- Expérience de conduite de chargeur sur roue;

- Avoir une bonne condition physique.

OFFRE ET CONDITION D'EMPLOI :

- 5/2 08 :00 à 17 :00

- Temps supplémentaire requis selon les besoins et les saisons

NOUS!

- Salaire très compétitif

- Excellent programme d’avantages sociaux

- REER collectif

- Programme de formation et développement professionnels

- Possibilités d’avancement de carrière à l’intérieur de l’organisation

Joignez notre équipe dynamique!

Entrée en fonction dès que possible.

Postulez en ligne : https://www.facebook.com/jobs/job-opening/4276919355701691/?source=post_timeline