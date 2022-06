Commis d'entrepôt (mine) - Eldorado Gold Québec

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du Coordonnateur Sénior – Achats et entrepôts , le commis à l’entrepôt (sous terre) est responsable de la gestion, de l'expédition, de l’entreposage et de la distribution des pièces en inventaire de l'entrepôt souterrain.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Préparer les marchandises destinées à l’entrepôt souterrain

• Charger les marchandises dans l’équipement mobile destiné au transport vers l’entrepôt souterrain

• Opérer l’équipement mobile de la surface jusqu’à l’entrepôt souterrain

• Localiser le nouveau matériel reçu

• Effectuer le décompte cyclique de l’entrepôt souterrain

• Servir les employés au comptoir

• Saisir les sorties de magasin dans SAP

• Faire le suivi de tous les problèmes de sorties de magasin avec les demandeurs s’il y a lieu

• Préparer des documents nécessaires à l'expédition du matériel vers la surface

• Maintenir une communication constante avec le personnel de l’approvisionnement de la surface

• Maîtriser les fonctions spécifiques à son poste dans le logiciel SAP (sorties, retours

• Suggérer des améliorations relatives à son poste

• Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire.

• Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold et au Québec

• Toutes autres activités que pourraient lui confier son supérieur.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Diplôme d’études secondaires

• Posséder un minimum d’une (1) à trois (3) années d’expérience pertinente

• Posséder les modules miniers 1,2,3,4,5 et 7 et un permis d’explosif valide

• Détenir un permis de conduire valide et être en mesure d’opérer les équipements mobiles miniers utilisés pour la manipulation des pièces

• Détenir les formations SIMDUT et TMD

• Connaissances informatiques (Microsoft Office)

• Expérience avec SAP un atout

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Sens des responsabilités

• Rigueur

• Bonne organisation de travail

• Sens de la logistique

• Bonnes habiletés de communication

• Esprit d’initiative

• Esprit de collaboration

Horaire: 5/2

Date limite pour postuler : 15 juin 2022

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Pour plus d’ informations ou pour postuler en ligne : https://can62e2.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/1111