COMMIS-VENDEUR(SE) - ELCOM RADIO

Commis-vendeur (se)

Détails du poste

Temps plein

1834, 3e Avenue, Val-d’Or, Qc

Description du poste

La personne recherchée devra conseillez les clients sur les différents produits et services offert, répondre aux appels téléphoniques, effectuer le service après-vente, remplir les présentoirs du magasin, s’occuper de l’entretien ainsi que de toute autre tâches connexes. Profil recherché : - Aptitude à travailler en équipe - Capacité à soulever jusqu'à 35 lbs - Détenir une expérience minimum avec les ordinateurs et la caisse - Expérience avec le service à la clientèle, un atout Détails du poste : - Temps pleins 40 heures / semaine - Du lundi au vendredi de 8h à 17h - Assurance et avantages sociaux - Salaire compétitif, selon expérience - Formation offerte sur place

Pour postuler :

Chantal Pelletier

cpelletier@elcom-radio.com