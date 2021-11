COMPTABLE - ELDORADO GOLD QUÉBEC

Comptable #2021-64

Régional, 1399, chemin Sullivan, Val-d'Or, Québec,

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du surintendant finance, le comptable est responsable de supporter le département finances dans la production d’informations financières, d’enregistrer, tenir à jour et contrôler les écritures et transactions comptable dans les grands livres et les journaux comptables.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Participer activement à l’implantation de nouveaux logiciels d’information et au développement et amélioration du volet comptable de SAP

• Participer à l’optimisation des politiques, procédures et processus de travail en matière de comptabilité et finances

• Travailler en étroite collaboration avec les autres départements lors de l’implantation de nouveaux procédés, systèmes et contrôles financiers

• Préparer les écritures comptables

• Participer à la production des états financiers mensuels, trimestriels et annuels

• Participer activement à la création de rapports, à l’analyse des coûts et aux suivis comptables

• Préparer divers rapports comptables et documents pour le corporatif en collaboration avec le surintendant finance

• Émettre des recommandations dans le but d’améliorer les pratiques comptables et la situation financière de l’entreprise

• Fournir un support aux auditeurs internes et externes et répondre à leurs demandes

• Apporter un support aux différents intervenants à l’interne

• Aider à la préparation du budget et prévisions financières

• Agir comme référence pour les règles comptables (IFRS) et son application

• Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire

• Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold Québec

• Toutes autres tâches connexes que pourraient lui confier ses superviseurs.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Baccalauréat en Sciences Comptables ou l'équivalent

• Détenir entre 1 à 3 ans d’expérience pertinente à l’emploi

• Avoir un titre professionnel CPA ou en voie d’obtention (un atout)

• Connaissances approfondies du logiciel Excel

• Connaissance du système informatique des gestion SAP (un atout)

• Bilinguisme (un atout)

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Esprit d’analyse

• Bonne gestion du stress

• Respect des échéanciers

• Bonnes habiletés de communication

• Rigueur

• Bonne organisation de travail

• Sens de l’efficacité

• Sens des responsabilités et de l’autonomie

• Esprit de collaboration

Horaire: 5-2-4-3 ou 4-3

Date limite pour postuler: 23 novembre 2021

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Pour plus de détails ou postuler en ligne : https://can61.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/809