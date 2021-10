CONCEPTEUR–ESTIMATEUR - TECHNOSUB

CONCEPTEUR–ESTIMATEUR

Équipe d'ingénierie - Solutions intégrées

Le concepteur–estimateur travaille sous la supervision du Directeur – Solutions intégrées. Il travaille en collaboration avec les chargés de projets et la coordonnatrice des ventes techniques du département de l’ingénierie afin de contribuer à la réalisation de dessins, d’études des coûts et de soumissions.

RESPONSABILITÉS

• Réaliser la conception 2D et 3D de divers projets de systèmes de pompages miniers;

• Définir l’étude des coûts relatifs aux projets;

• Tenir à jour les dessins standards;

• Bâtir des outils pour faciliter le « pricing annuel » et les tenir à jour;

• Coordonner l’achat de matériel lors de projets clé en main en collaboration avec le chargé de projets et le département des achats;

• Toutes autres tâches connexes.

FORMATION/EXPÉRIENCE

• Détenir un diplôme d’études collégiales ou professionnelles ou une expérience pertinente de travail dans le domaine industriel ou minier;

EXIGENCES PARTICULIÈRES

• Avoir une connaissance des logiciels AutoCAD et Inventor;

• Habileté en lecture et interprétation de plans et devis;

• Avoir une bonne maîtrise de la suite Office;

• Avoir un anglais fonctionnel (parlé et écrit);

• Avoir des connaissances techniques en lien avec la mécanique, l’électricité et la tuyauterie (atout);

• Avoir une bonne compréhension de la mécanique des pompes (atout).

EXIGENCES PERSONNELLES

La personne qui détient ce poste doit posséder les qualités suivantes :

• Avoir le sens de l’organisation et de l’ordre;

• Bonnes aptitudes relationnelles;

• Bonne capacité d’adaptation;

• Avoir une grande capacité d’analyse et de synthèse;

• Être méticuleux en ce qui a trait à la saisie de données.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Une stabilité d’emploi avec une grande flexibilité d’horaire sur 40h/semaine avec le choix entre :

• Horaire sur le 4/3

• Horaire sur le 5/2–4/3

• Horaire sur le 5/2

Conditions de travail concurrentielles incluant un REER collectif et une assurance collective.

Le masculin est uniquement utilisé pour alléger le texte.

