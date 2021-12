Concierge/Entretien aéronefs et bâtiment - Air Creebec

VOTRE RÔLE

En collaboration avec les autres membres de l’équipe et en suivant les standards de qualité établis, vous procéderez au nettoyage intérieur et extérieur des aéronefs y compris le réapprovisionnement. Vous effectuerez des tâches de maintenance pour le bâtiment et les bureaux, telles que le nettoyage, le déneigement et la tonte des pelouses. Vous serez responsable de l’entretien et de la propreté des lieux, ainsi que du contrôle de la sécurité de la propriété.



AVEZ-VOUS LE PROFIL ?

• Vous détenez un D.E.S. ou l’équivalent et de l’expérience dans un poste similaire;

• Vous êtes reconnu pour votre ponctualité et comprenez l’importance de la sécurité et des risques associés au travail entourant les aéronefs;

• Vous avez le souci du travail bien fait;

• Vous êtes motivé, enthousiaste et énergique et participez positivement à l’esprit d’équipe;

• Vous avez une excellente capacité physique;

• Vous devez être disponible en semaine et sur fin de semaine uniquement de soir, suivant une rotation hebdomadaire avec les autres membres de l’équipe.



UN MILIEU D’EMPLOI PASSIONNANT

Choisir de venir travailler chez Air Creebec c’est joindre une équipe passionnée, une entreprise en pleine expansion et un milieu de travail qui offre un environnement stimulant favorisant le développement et l’épanouissement de ses employés. Nous offrons des conditions de travail concurrentielles telles qu’un régime de retraite et une assurance collective payés par l’employeur, des avantages de voyages en avion et plus encore.

Soumettez votre candidature en signifiant ce qui vous motive à l’adresse électronique suivante : rh@aircreebec.ca