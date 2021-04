CONDUCTEUR(TRICE) DE CAMION TRANSROULIER - MRC DE LA VALLÉE-DE-L'OR

MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR La MRCVO est un organisme municipal qui compte près de 90 employés et qui couvre la plus vaste partie de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle rassemble six municipalités qui forment trois pôles aux atouts distincts. Elle offre un grand éventail de services, tels que l'aménagement du territoire, le développement local et entrepreneurial, la gestion des matières résiduelles, la sécurité incendie, et bien plus encore. Son équipe évolue dans un environnement de travail stable et flexible qui valorise l’échange et la coopération entre les supérieurs immédiats et leurs employés. De nombreux avantages sociaux et programmes sont offerts pour faire vivre ses valeurs au quotidien.

OFFRE D'EMPLOI

CONDUCTRICE OU CONDUCTEUR DE CAMION TRANSROULIER

(Poste temporaire à temps plein pour la saison estivale)

RESPONSABILITÉS

Sous l’autorité de la coordonnatrice des écocentres et de l’enviroparc, la conductrice ou le conducteur de camion transroulier devra :

• Effectuer quotidiennement la ronde d’inspection mécanique du camion et toute autre vérification nécessaire;

• Obtenir son itinéraire pour la journée et prendre connaissance des particularités du parcours;

• Conduire le camion sécuritairement en respectant le Code de la route, les lois et les règlements de transport et en faisant preuve de civisme;

• Demeurer en contact avec sa supérieure et informer celle-ci de toute situation particulière ou imprévue rencontrée durant la journée (ex. : bris, conditions de route, retard, etc.);

• Compléter différents rapports quotidiens liés aux parcours effectués et remettre le tout à sa supérieure à son retour;

• Faire vivre au quotidien les quatre valeurs de la MRC, soit l’approche client, le travail d’équipe, l’innovation et la qualité de vie;

• Effectuer toute autre tâche désignée par sa supérieure.

PROFIL RECHERCHÉ

• Détenir un permis de conduire classe 3;

• Être particulièrement sensible à déceler tout mauvais fonctionnement sur les véhicules que vous serez appelé(e) à conduire pour en aviser immédiatement sa supérieure;

• Être poli(e), courtois(e), responsable et ponctuel(le);

• Être disponible à travailler les fins de semaine.

DÉPÔT DES CANDIDATURES

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature en envoyant son curriculum vitae au plus tard le 19 avril 2021 à 16 h 30 à l’adresse suivante :

Concours 2021-27 : Conductrice ou conducteur de camion transroulier Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or 42, place Hammond Val-d’Or (Québec) J9P 3A9 Adresse électronique : info@mrcvo.qc.ca Téléphone : 819 825-7733

LIEU DE TRAVAIL

1287, rue Turcotte, Val-d’Or

CONDITIONS DE TRAVAIL

La rémunération est en conformité avec le Guide de gestion des ressources humaines de la MRC de La Vallée-de-l'Or.

