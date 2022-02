Conseiller en ressources humaines - Lithium Amérique du Nord

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES:

▪ Responsable des processus de dotation, d’embauche, d’évaluation et de rétention des employés horaires et du personnel technique;

▪ Agit à titre de conseiller auprès des gestionnaires relativement à la gestion des politiques et des programmes de l’entreprise;

▪ Travaille en étroite collaboration avec les gestionnaires et les employés dans le but du maintien d’excellentes relations de travail;

▪ Participer au comité et de partenariat et effectue le suivi des dossiers;

▪ Participer à l’élaboration et l’implantation des politiques, procédures et des divers systèmes en ressources humaines;

▪ Responsable du processus de formation pour les employés entres autres : S’assurer de l’identification des besoins, prépare le plan annuel de formation suite à l’approbation du budget, organiser les formations, préparer la documentation pour la déclaration annuel (1% masse salariale);

▪ Rédiger des communiqués et informer les employés sur divers sujets reliés aux ressources humaines;

▪ Responsable des passations de classe pour le personnel d’entretien et des mouvements de main-d’oeuvre pour les employés d’opérations;

▪ Suivi des gestions des absences;

▪ Participe à divers projets de gestion des ressources humaines;

▪ Travaille en étroite collaboration avec le département de la santé et sécurité;

▪ Veiller à l’amélioration continue de nos pratiques et outils d’attraction;

▪ Toutes autres tâches connexes

QUALIFICATIONS REQUISES:

▪ Baccalauréat en gestion des ressources humaines ou combinaison d’étude et d’expérience pertinente

▪ Minimum de deux (2) à trois (3) années d’expérience pertinente dans un poste similaire

▪ Bonnes connaissances des lois du travail

▪ Bonnes connaissances informatiques et de la suite MS Office

▪ La connaissance du secteur minier et le bilinguisme sont des atouts

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES:

▪ Habiletés de communication orale et écrite

▪ Être reconnue pour créer et entretenir d’excellentes relations avec les gens

▪ Sens de l’organisation, capacité d’analyse et sens de l’initiative

▪ Capacité à gérer son temps et ses priorités

▪ Autonomie, débrouillardise et bon jugement

Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature au : https://www.sayona.ca/emplois/

Lithium Amérique du Nord remercie tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la candidature est retenue pour une entrevue.