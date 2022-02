Conseiller en santé et sécurité au travail - Lithium Amérique du Nord

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES:

▪ Participer au développement et à l’implantation des politiques et procédures en matière de santé-sécurité au travail;

▪ Participer au comité santé-sécurité et aux différentes rencontres SST;

▪ Effectuer des enquêtes et analyses d’accident/incident;

▪ Effectuer les accueils SST pour les nouveaux employés;

▪ Documenter les interventions conformément aux pratiques en vigueur;

▪ Fournir de l’encadrement et des conseils aux employés et aux gestionnaires sur divers aspects reliés à la prévention en milieu de travail;

▪ Participer à la mise en oeuvre du programme de prévention et du système de gestion SST;

▪ Réaliser des inspections conjointes et recommander des correctifs;

▪ Fournir et générer régulièrement des statistiques, rapports et recommandations;

▪ S'assurer que les lois et règlements relatifs à la santé-sécurité au travail soient respectés;

▪ Respecter, connaître et promouvoir les règlements et politiques en matière de santé et sécurité;

▪ Élaborer des méthodes et procédures de travail pour améliorer l’efficacité et l’efficience de son équipe de travail;

▪ Collaborer avec les autres services dans le but d’atteindre les objectifs;

▪ Assister le coordonnateur dans la gestion des équipes d’intervention d’urgence;

▪ Toutes autres tâches connexes à l’exercice de ses fonctions.

QUALIFICATION REQUISES:

▪ Certificat universitaire de 1er cycle en santé et sécurité au travail ou combinaison d’études et d’expérience pertinente

▪ Minimum de 2 années d’expérience pertinente dans un poste similaire

▪ Bonnes connaissances informatiques et de la suite MS Office

▪ La connaissance du secteur minier sera considérée comme un atout important

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES:



▪ Bonnes connaissances des lois et règlements en santé et sécurité au travail;

▪ Bonnes connaissances des activités et programmes de prévention des accidents;

▪ Capacité de travailler en équipe et avec les autres services

▪ Sens de l’organisation, capacité d’analyse et de résolution de problèmes

▪ Autonomie, débrouillardise et bon jugement

▪ Faire preuve de leadership

Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature au : https://www.sayona.ca/emplois/

Lithium Amérique du Nord remercie tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la candidature est retenue pour une entrevue.