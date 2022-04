Conseiller en santé et sécurité au travail - Lithium Amérique du Nord - La Corne

Sous la responsabilité du Coordonnateur SST, le conseiller en santé et sécurité au travail est responsable de coordonner les activités en santé et sécurité. Il exerce un rôle de conseiller et de formateur auprès des employés et des gestionnaires. Il adhère aux principes de l’entreprise en adoptant un comportement orienté vers la santé-sécurité, l’environnement et le développement durable.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

▪ Participer au développement et à l’implantation des politiques et procédures en matière de santé-sécurité au travail;

▪ Participer au comité santé-sécurité et aux différentes rencontres SST;

▪ Effectuer des enquêtes et analyses d’accident/incident;

▪ Effectuer les accueils SST pour les nouveaux employés;

▪ Documenter les interventions conformément aux pratiques en vigueur;

▪ Fournir de l’encadrement et des conseils aux employés et aux gestionnaires sur divers aspects reliés à la prévention en milieu de travail;

▪ Participer à la mise en oeuvre du programme de prévention et du système de gestion SST;

▪ Réaliser des inspections conjointes et recommander des correctifs;

▪ Fournir et générer régulièrement des statistiques, rapports et recommandations;

▪ S'assurer que les lois et règlements relatifs à la santé-sécurité au travail soient respectés;

▪ Respecter, connaître et promouvoir les règlements et politiques en matière de santé et sécurité;

▪ Élaborer des méthodes et procédures de travail pour améliorer l’efficacité et l’efficience de son équipe de travail;

▪ Collaborer avec les autres services dans le but d’atteindre les objectifs;

▪ Assister le coordonnateur dans la gestion des équipes d’intervention d’urgence;

▪ Toutes autres tâches connexes à l’exercice de ses fonctions.

QUALIFICATIONS REQUISES

▪ Certificat universitaire de 1er cycle en santé et sécurité au travail ou combinaison d’études et d’expérience pertinente

▪ Minimum de 2 années d’expérience pertinente dans un poste similaire

▪ Bonnes connaissances informatiques et de la suite MS Office

▪ La connaissance du secteur minier sera considérée comme un atout important

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES

▪ Bonnes connaissances des lois et règlements en santé et sécurité au travail;

▪ Bonnes connaissances des activités et programmes de prévention des accidents;

▪ Capacité de travailler en équipe et avec les autres services

▪ Sens de l’organisation, capacité d’analyse et de résolution de problèmes

▪ Autonomie, débrouillardise et bon jugement

▪ Faire preuve de leadership

