Conseiller(ère) aux ressources humaines (contrat de 18 mois) - Eldorado Gold Québec - Val d'Or

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du coordonnateur senior en ressources humaines, le conseiller aux ressources humaines est responsable de fournir un service aux employés, d’offrir un support dans les projets RH ainsi que de participer activement aux initiatives et activités de l’équipe.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Être une personne référence et participer activement à l’administration et optimisation du système de gestion intégrée des ressources humaines.

• Supporter les employés dans leur compréhension des programmes et politiques en place tel qu’assurances collectives, PAE, régime de retraite, congés parentaux etc.

• Créer des outils et guides au niveau des avantages sociaux.

• Collaborer avec le service de la paie pour assurer la conformité avec les politiques en vigueur.

• Promouvoir et utiliser la technologie dans nos pratiques ressources humaines (outils, documents, formulaire).

• Participer activement aux activités de recrutement tel que, produire et afficher les offres d’emploi, faire le tri de CV, participer aux entrevues, embauche de stagiaires, etc.

• Assurer la logistique des salons carrières, y participer et en faire la promotion.

• Agir comme personne ressource en ce qui a trait à l’accueil, l’orientation et l’intégration des nouveaux employés.

• Participer à l’élaboration des descriptions de tâches des postes de l’entreprise.

• Participer aux comités évènementiels de ressources humaines.

• Participer au maintien des bonnes relations de travail avec les employés.

• Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire.

• Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold et au Québec.

• Toutes autres activités que pourraient lui confier ses supérieurs.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Posséder un BAC en administration, en gestion des ressources humaines, en relations industrielles et/ou combinaison d’études et d’expérience pertinente

• Minimum 2 ans d’expérience dans des fonctions similaires

• Connaissance du logiciel Céridian ou tout autre système RH (atout)

• Membre CRHA (un atout)

• Maîtrise de la suite Microsoft Office : Word, Excel et PowerPoint

COMPETENCES RECHERCHEES

• Rigueur et précision

• Souci du détail

• Compréhension organisationnelle

• Sens des responsabilités et de l’autonomie

• Esprit d’analyse

• Orienté client

• Bonne organisation de travail

Contrat d'une durée de 18 mois

Horaire: 5-2-4-3

Date limite pour postuler : 25 novembre 2022

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Pour postuler en ligne ou pour plus d’informations : https://can63.dayforcehcm.com/CandidatePortal/frCA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/1303