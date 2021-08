CONSEILLER(ÈRE) AUX VENTES - POMPE À EAU RENÉ ROCHEFORT

Pompe à eau René Rochefort recherche une personne d'exception afin de combler un poste de Technicien en installation de pompes et de systèmes de filtration à Val-d'Or et sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Baie-James. Ce poste est permanent et temps plein.



Statut de l’emploi : Permanent / Temps plein



Principales fonctions :

- Procéder à l’analyse d’eau, et différent projet

- Faire l’estimation des projets clients

- Conseiller et vendre les produits à la clientèle selon leur besoin

- Assurer un service à la clientèle de qualité.



Exigences :

- Détenir une formation ou expérience en lien avec la mécanique, un atout ;

- Toute combinaison de formation et/ou d’expérience pertinente sera considérée ;

- Démontrer un intérêt pour le domaine ;

- Être ordonné, professionnel et avoir le souci du détail ;

- Facilité de communication avec la clientèle ;

POSSIBILITÉ D’AVANCEMENT OU DE REPRISE DE COMMERCE



Lieu de travail : Val-d’Or

Horaire : Lundi au vendredi

Date de début : Dès que possible

Pour postuler : Venez me rencontrer directement au 16 rue Turgeon à Val-d’Or