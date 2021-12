Conseiller (ère) aux ventes - Pompe à eau René Rochefort

Chez Air Creebec, nos 400 employés passionnés par le monde de l’aviation offrent chaque jour une expérience de première classe à notre clientèle. À partir de nos bases de Montréal, Val-d’Or et Timmins, nous desservons 16 destinations vers les communautés cries du Nord-du-Québec et de l’Ontario par des vols réguliers, services de fret et vols nolisés. Nous recrutons des gens motivés qui évoluent au sein d’une équipe qualifiée où chacun met le client et la sécurité au cœur de ses actions et décisions. Afin de compléter notre équipe basée à l’Aéroport de Val-d’Or, nous sommes activement à la recherche d’un ou d’une : CONCIERGE/ENTRETIEN AÉRONEFS ET BÂTIMENT (21-10-YVO-03) (POSTE À TEMPS PLEIN, 40 HEURES/SEMAINE)