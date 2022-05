Conseiller(ère) en santé sécurité #2022-09 - Eldorado Gold Québec - Val d'Or

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du coordonnateur Sr santé et sécurité, le conseiller en santé et sécurité est responsable de coordonner, conseiller et administrer les activités de santé et sécurité et au travail.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Coordonner et organiser des systèmes de santé/sécurité et de prévention

• Coordonner l'implantation du bon fonctionnement du programme SIMDUT

• Compiler des statistiques de santé et sécurité

• Participer aux enquêtes et analyse d'accidents, réaliser les recommandations et le suivi

• Préparer et rédiger des procédures, normes, standards et méthodes de travail

• Établir des thèmes de sécurité et fournir des informations aux superviseurs pour réunions de sécurité

• Fournir des informations sur les lois et règlements régissant l'opération minière

• Conseiller les superviseurs et employés en prévention des accidents

• Supporter les superviseurs dans leur démarche en prévention

• Effectuer des inspections préventives planifiées

• Participer aux réunions en santé sécurité.

• S'assurer du maintien des conditions de travail satisfaisantes, stimulantes et sécuritaires

• Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire

• Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold et au Québec

• Toutes autres activités que pourraient lui confier ses supérieurs.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Posséder un BAC en administration ou relations industrielles ou autre domaine pertinent

• Posséder un certificat en santé et sécurité (atout important)

• Posséder les modules 1,2,3,4,5 et 7 de la FMTM

• Détenir de 1 à 5 années d’expérience dans des fonctions similaires

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Communiquer de manière convaincante

• Innovation et créativité

• Orienté sur la réussite organisationnelle

• Compréhension organisationnelle

• Orienté client

• Gérer les risques opérationnels

Horaire: 4-3

Date limite : 18 mai 2022

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Pour plus d’informations ou pour postuler en ligne : https://can61e2.dayforcehcm.com/CandidatePortal/frCA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/913