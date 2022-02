Conseiller technique (aviseur technique) - Harricana Aventure

Sous la responsabilité du Directeur du service, le titulaire du poste sera responsable du bon fonctionnement de l'entretien et de la réparation des véhicules de loisirs.

Tâches et responsabilités principales

• Accueillir le client de façon avenante et ouverte et établir une relation de confiance ;

• Répondre aux appels de service et assurer un suivi;

• Conseiller les clients sur les services complémentaires, la pose d’accessoires, les promotions en vigueur et s’assurer de leur satisfaction ;

• Faire des estimations de réparations pour la clientèle;

• Travailler en étroite collaboration avec le contremaitre d’atelier notamment en ce qui concerne les bons de travail, les garanties et les suivis de réparations.

• Utiliser les outils technologiques mis à sa disposition pour accomplir ses tâches;

• Diverses tâches connexes.

Qualifications et Expérience

• Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent (un atout);

• Détenir une expérience pertinente dans un poste connexe (un atout);

• Bilinguisme (un atout).

Compétences

• Être Ordonné et organisé;

• Être ponctuel et motivé;

• Être axé sur les objectifs;

• Soucieux d’offrir un service de qualité à la clientèle ;

• Bonne communication verbale et écrite.

Envoie ton c.v. au slacombe@harricanaaventures.com