Conseillers (ères) des matériaux et plomberie-électricité - Drolet et fils - Val d'Or

Description du poste:

Temps plein (possibilité de temps partiel) Un samedi sur 2 (horaire du samedi de 9h à 16h)

Possible aussi de prendre l'horaire du mardi (ou mercredi) au samedi pour avoir toujours 2 (3) jours collés

​La formation sur les différents produits et sur les procédures est offerte en milieu de travail. Nous cherchons une personne à l'aise en public et appréciant le travail d'équipe. Une expérience pertinente dans le domaine est un sérieux atout.

Ce que nous t'offrons:

Salaire très concurrentiel et reflétant le marché actuel (les conditions salariales seront discutées lors de l'entrevue)

Banque de congés mobiles

Assurances collectives

REER

Activités sociales

Principales responsabilités :

Répondre aux clients en personne et par téléphone;

Préparer les soumissions et les commandes clients;

Conseiller le client sur les options qui s'offrent à lui;

Remettre les divers documents aux clients au besoin;

Pour postuler:

Présentez-vous au 97 boul Lamaque à Val-d'Or ou contactez Michelle au 819-354-9296 ou au 819-825-7470 mdesjardins@jdroletetfils.com