CONTREMAÎTRE ENTRETIEN MÉCANIQUE INDUSTRIE - WEST FRASER INC. - USINE LA SARRE

Joignez les rangs d’une équipe qui repousse constamment les limites de la performance et de l’innovation.

West Fraser est une entreprise nord-américaine de premier plan spécialisée dans les produits du bois diversifiés. Basée à Quesnel en Colombie-Britannique, West Fraser opère plusieurs installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe, et compte plus de 10 000 employés. West Fraser est une société ouverte canadienne cotée sur les marchés canadien et américain sous le symbole WFG. West Fraser est parmi les 100 meilleurs employeurs au monde West Fraser La Sarre est à la recherche de personnes dynamiques intéressées à occuper un poste de Contremaître d’entretien mécanique industriel pour sa division de LA SARRE. Nous offrons un salaire et des avantages sociaux concurrentiels. Joignez-vous à une équipe qui a à coeur le bien-être de ses employés.

PLANIFICATEUR ENTRETIEN

Sous la supervision du Surintendant d’entretien, le candidat aura comme mandat la responsabilité de la gestion de l’entretien

mécanique de l’usine.

Profil recherché :

• La gestion de l’entretien mécanique de l’usine

• Assurer le bon fonctionnement de la production et des équipements;

• L’élaboration des travaux de réparation et d’amélioration;

• Être en contact avec différents intervenants internes et externes;

• Superviser l’équipe de maintenance

Qualifications requises :

• Détenir une formation reconnue dans le domaine de l’entretien mécanique industriel;

• Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente dont trois (3) ans en supervision;

• Avoir une bonne capacité de communication et de mobilisation d’une équipe de travail;

• Être capable de lire des plans mécaniques;

• Avoir des connaissances et de l’expérience en pneumatique, hydraulique et soudure;

• Capacité d’organisation et de planification;

• Aptitudes pour le travail de recherche et pour le travail d’équipe;

• Avoir la capacité de produire un rapport;

• Une connaissance du travail en milieu syndiqué sera considérée comme un atout.

Salaire et Avantages sociaux compétitif !



Veuillez prendre note que l’usage du genre masculin a été utilisé dans le seul but d’alléger le texte.



Les personnes intéressées par ce défi peuvent soumettre leur candidature en toute confidentialité avant vendredi le 19 novembre 2021 à :

West Fraser

Usine La Sarre

210, 9e Avenue Est,

La Sarre, Qc J9Z 2X5

Fax : (819) 333-9504

Courriel :lasarrerh@westfraser.com



Nous remercions tous les candidats; toutefois seules les personnes retenues seront contactées. Norbord inc, souscrit à l’égalité des chances en emploi.