Coordonnateur à la télévision communautaire, TVC9, Cablevision

Code de demande: 297291

Chez Bell, on ne se contente pas de construire des réseaux de calibre mondial, d'élaborer des services novateurs et de créer du contenu pour des médias multiplateformes : on transforme la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde.



Si vous êtes prêt à donner corps à des idées innovatrices et à vous joindre à une entreprise qui encourage, le développement professionnel et le bien-être de ses employés, l’équipe Bell est faite pour vous.



Statut du poste : Permanent – Temps plein

Statut du poste : Permanent – Temps plein

Horaire de travail : 40 heures / semaine

Localité : Rouyn-Noranda ou Val-D'or

Sommaire du poste :

Le coordonnateur a comme principales tâches de réaliser, tourner, animer et monter des émissions qui seront diffusées sur les ondes de la télévision communautaire TVC9.

Responsabilités :

Produire des émissions télévisuelles en participant à tous les aspects de la production, seul, ou en collaboration étroite avec des gens de la communauté et l’équipe TVC9

Participer à la conception et à l’élaboration des concepts d’émission

Effectuer le travail de recherche (sujets d’émissions, intervenants, collaborateurs), le repérage des lieux

Planifier, coordonner et effectuer les tournages en maximisant la qualité visuelle et sonore

Faire l’animation et les entrevues des émissions, au besoin

Réaliser le montage vidéo et sonore des émissions

Collaborer avec la mise en ondes pour la livraison et la diffusion des émissions, en respectant les délais pour la programmation

Donner de la formation, soutenir et encadrer le travail des collaborateurs bénévoles en leur donnant des conseils et de la rétroaction

Toutes autres tâches connexes

Exigences minimales :

AEC ou DEC en multimédia ou en production télévision

Bonne connaissance des logiciels Adobe CC : Premiere Pro, Photoshop, Illustrator

Posséder une expertise dans le milieu de la production

Excellente connaissance du français écrit et parlé

Une maîtrise des principaux outils informatiques de la suite MS Office

Profil du titulaire/ Compétences/Comportements :

Connaissance de la région et du milieu de la télévision

Être une personne dynamique et sociale détenant des habiletés créatives et techniques

Posséder un grand sens de l’autonomie, un sens de l’organisation et de l’engagement

Avoir de la facilité à travailler en équipe

Autres :

Devra se déplacer occasionnellement en région

Posséder un permis de conduire valide ainsi qu’un véhicule pour se déplacer

Le bilinguisme est un atout (français et anglais)

Une connaissance adéquate du français est requise pour les postes offerts au Québec

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte

Renseignements supplémentaires :

Type de poste : Non-cadre

Statut du poste : Employé permanent - temps plein

Lieu de travail : Rouyn-Noranda || Canada : Québec : Rouyn-Noranda || Canada : Québec : Val-d'Or

Date limite pour postuler : 2021-07-04

Afin que votre candidature soit prise en considération pour ce rôle, veuillez postuler directement en ligne. Les candidatures soumises par courriel ne seront pas acceptées.

Chez Bell, nous n’acceptons pas seulement la différence, nous la célébrons. Nous nous engageons à créer un milieu de travail inclusif, équitable et accessible, où tous les membres du personnel se sentent valorisés, respectés et soutenus, et peuvent atteindre leur plein potentiel.

Nous encourageons les personnes handicapées à soumettre leur candidature. Des accommodements sont mis en place sur demande pour les candidats qui prennent part à toutes les étapes du processus de sélection. Pour faire une demande en toute confidentialité, envoyez un courriel directement à votre recruteur ou à l’adresse recrutement@bell.ca afin qu’il soit possible de prendre les dispositions nécessaires. Si vous avez des questions au sujet des mesures d’accessibilité aux emplois chez Bell, écrivez à notre équipe Diversité et inclusion à l’adresse inclusion@bell.ca.

établi : Canada, QC, Val-d'Or

