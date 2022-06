Coordonnateur/coordonnatrice acquisition de talents - Eldorado Gold Québec - Val d'Or

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du surintendant ressources humaines, le coordonnateur acquisition de talents est responsable de créer et développer la stratégie marketing de recrutement, de trouver les meilleurs talents et de mettre en valeur l’entreprise par le biais du recrutement.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Développer, créer et déployer la stratégie de recrutement pour l’ensemble de l’organisation.

• Collaborer à l’analyse des besoins de recrutement à venir et planifier la stratégie selon les enjeux de l’industrie.

• Prendre à charge le processus de dotation, affichage, tri des candidatures, calendrier d’entrevues la sélection des candidats et faire les offres.

• Planifier les processus d’entrevues avec l’équipe selon les échéanciers,

• Effectuer des recherches poussées et innover dans l’application des stratégies de « sourcing » afin de trouver et solliciter les meilleurs talents.

• Collaborer à l’élaboration de la stratégie de recrutement international et autochtone.

• Assurer un service aux différents départements et en ce qui a trait au recrutement et au besoin de main-d’œuvre.

• Établir, maintenir et suivre les indicateurs clés de performance liées au recrutement (temps moyen d’embauche, coûts liés aux embauches, etc.)

• Participer à la rédaction de rapports de recrutement et tenir à jour des données qui faciliteront la prise de décision.

• Faire les études statistiques demandées par les divers paliers gouvernementaux.

• Coordonner et participer aux foires d’emploi et évènements pertinents.

• Participer au plan d’action annuel RH et communication afin d’augmenter votre visibilité sur les médias sociaux

• Participer au maintien et à la mise à jour des descriptions de postes.

• Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire.

• Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold Québec.

• Toutes autres activités que pourraient lui confier ses supérieurs.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Posséder un BAC en gestion des ressources humaines, en relations industrielles, administration, marketing, et/ou une combinaison d’études et d’expérience pertinente.

• Détenir 3 à 5 années d’expérience dans des fonctions similaires

• Membre CRHA (un atout)

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Communiquer de manière convaincante

• Innovation et créativité

• Orienté client

• Esprit de collaboration

Horaire: 5/2/4/3 ou 4/3

Date limite pour postuler : 15 juin 2022

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Pour plus de détails ou pour postuler en ligne : https://can62e2.dayforcehcm.com/CandidatePortal/frCA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/1103