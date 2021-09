COORDONNATEUR EN ENVIRONNEMENT - ELDORADO GOLD LAMAQUE

Coordonnateur en environnement

Lamaque, 1000, Voie de Service Goldex-Manitou, C.P. 391, Val-d'Or, Québec, Canada

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du surintendant environnement, le coordonnateur environnement est responsable d’assurer le suivi environnemental des opérations, de coordonner l’implantation et le fonctionnement des systèmes de gestion SIMS, SGE, VDMD et IsoVision.



RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Coordonner, développer et implanter les politiques, procédures et programmes en matière d’environnement et de développement durable

• Superviser les conseillers, techniciens et consultants en environnement

• Contrôles environnementaux des installations minières incluant les parcs à résidus miniers

• Assurer la gestion et participer aux différents comités environnementaux internes

• Coordonner les déclarations et rapports gouvernementaux

• Tenir à jour les données nécessaires à la compilation des indicateurs clés de performance

• Participer au calcul et à la réduction de l’utilisation des différentes énergies et des sources d’émissions de GES

• Diriger le suivi, les lectures et calibrations des différents instruments de contrôle environnementaux

• Suivi environnemental des projets locaux et régionaux en collaboration avec les équipes projet et exploration.

• Conseiller les travailleurs et les superviseurs dans l’adoption de méthodes de travail qui respectent les grands principes de développement durable

• Participer au niveau de la formation et de la sensibilisation auprès des employés

• Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire

• Appliquer et respecter tous les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold et au Québec

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Baccalauréat en sciences ou équivalent

• Spécialisation en environnement un atout

• Posséder un minimum de 5 années d’expérience pertinente dans un rôle similaire

• Bonne connaissance des opérations minières

• Bonnes connaissances informatiques

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Habiletés à diriger, développer et mobiliser les employés

• Axé sur l’amélioration continue et la planification stratégique

• Démontre du courage de gestion

• Orienté sur la réussite organisationnelle

• Esprit d’analyse et de résolution de problème

• Sens des responsabilités

• Rigueur et bonne organisation de travail

• Bonnes habiletés de communication

• Esprit de collaboration



Horaire: 5-2-4-3 ou 4-3



Date limite pour postuler: 7 octobre 2021

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

POSTULEZ EN LIGNE : https://can60.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/735