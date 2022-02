Coordonnateur santé et sécurité - Lithium Amérique du Nord

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES:

▪ Travailler en étroite collaboration avec les gestionnaires, employés et entrepreneurs afin de comprendre les enjeux et identifier les risques présents sur le milieu de travail

▪ Inspecter les lieux de travail, équipements et matériaux afin de s’assurer qu’ils ne représentent aucun danger pour la santé et sécurité des travailleurs

▪ Identifier et implanter les mesures correctives dans le but d’éliminer les risques à la source ou de les contrôler

▪ Émettre des rapports et statistiques

▪ Assurer le maintien de la culture SST au sein de l’organisation

▪ Développer et implanter des programmes, politiques, procédures en matière de santé et sécurité au travail

▪ S’assurer que les procédures et méthodes de travail sont sécuritaires et conformes à la législation en vigueur ▪ S’assurer de l’application du code de sécurité de construction sur les chantiers ▪ Effectuer l’intégration des sous-traitants et assurer le suivi du respect de leur programme de prévention

▪ Participer aux divers comités et réunions d’équipe

▪ Participer aux enquêtes d’accidents et assurer les suivis des recommandations

▪ Proposer et mettre en place des initiatives afin d’améliorer la performance en santé et sécurité

▪ Agir à titre de personne ressource en matière de SST pour l’ensemble des travailleurs

▪ Respecter, connaître et promouvoir les règlements et politiques en matière de santé et sécurité

▪ Collaborer avec les inspecteurs de la CNESST lors des inspections

▪ Coordonner les formations SST pour les travailleurs

▪ Toutes autres tâches connexes à l’exercice de ses fonctions

QUALIFICATIONS REQUISES:

▪ Diplôme d’études en santé et sécurité ou combinaison d’études et d’expérience pertinente

▪ Minium de cinq (5) années d’expérience pertinentes dans un poste similaire ▪ Avoir une compréhension claire des enjeux et orientations en matière de SST en particulier dans le domaine minier et de la construction ▪ Détenir la carte ASP construction

▪ Connaissance des lois et des règlements de la santé et sécurité



CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES:

▪ Capacité de travailler en équipe avec les autres services

▪ Sens de l’organisation, capacité d’analyse et de résolution de problèmes

▪ Capacité d’adaptation et ouverture aux changements

▪ Bonnes compétences de communication, à l’oral et à l’écrit

▪ Autonome, débrouillard et sens de l’initiative

▪ Bilinguisme français et anglais (parlé et écrit) (atout)

Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature au : https://www.sayona.ca/emplois/

Lithium Amérique du Nord remercie tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la candidature est retenue pour une entrevue.