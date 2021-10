COORDONNATEUR(TRICE) COMMUNICATIONS ET RELATIONS - ELDORADO GOLD

Coordonnateur(trice) aux communications et relations avec milieu #2021-58

Régional, 1399, chemin Sullivan, Val-d'Or, Québec, Canada

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du coordonnateur senior communications et relations avec le milieu, le coordonnateur communications et relations avec le milieu est responsable d’élaborer et d’appliquer, en collaboration avec l’équipe en place, les stratégies et plans de communication externes et internes en accord avec les orientations et les objectifs du département et de l’organisation.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Collaborer à la réalisation du plan d’action de son département.

• Coordonner les relations avec le milieu (mécanismes de suivi, engagement des parties prenantes, processus de consultation).

• Coordonner les activités de communications et de relations publiques (campagnes internes et externes ; sorties publiques, entrevues médiatiques, relations de presse, gestion de crise, etc.).

• Supporter le département dans la l’implantation et la mise en œuvre des standards en développement durable (incluant les indicateurs VDMD – Norme Vers le développement minier durable).

• Assurer la gestion du programme de dons et commandites.

• Coordonner le développement et la mise à jour du matériel promotionnel.

• Collaborer à la production des rapports en lien avec ses activités (rapports hebdomadaires, mensuels et annuels).

• Participer à l’organisation et à la logistique d’événements médiatiques (réservation de salle, préparation de documents, coordination de transport de participants et de matériel, montage de kiosque, gestion des invités, etc.).

• Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire.

• Appliquer et respecter toutes normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold et au Québec.

• Toutes autres activités que pourraient lui confier ses superviseurs.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Baccalauréat en Communication, marketing ou l'équivalent

• 5 à 7 années d'expérience dans un milieu similaire

• Maîtrise du français écrit

• Une connaissance de l’anglais parlé et écrit est un atout

• Maîtrise de la suite Microsoft Office

• Être familier avec les différentes plateformes de médias sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.)

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Soucieux du détail

• Innovation et créativité

• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe

• Sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs projets simultanément dans des échéanciers serrés

• Empathique

• Sens politique développé

• Leadership reconnu



Horaire: 5-2-4-3 ou 4-3

Date limite pour postuler: 4 novembre 2021

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Pour plus de détails ou postuler en ligne : https://can61.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/768