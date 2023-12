Coordonnateur(trice) des commandes - Imprimerie Harricana - Amos

Nous sommes à la recherche d'un Coordonnateur(trice) des commandes!



Principales tâches:

Sous la responsabilité du supérieur immédiat, la personne reçoit les commandes des clients, prépare les dossiers de production, effectue la correction d’épreuve, prépare les bons de commandes et effectue un suivi serré avec les clients, la production jusqu’à la livraison. Elle effectue également d’autre tâche administrative tel que la facturation client et fournisseur.



Forces requises

- Respecte les normes de qualité

- Sens de l’observation très développée

- Leadership

- Personne positive

- Facilité d’adaptation

- Ponctuel

- Esprit créatif

- Se tient au courant de tout ce qui se passe dans le domaine de l’impression

- À l’affut de tout ce qui peut améliorer la production

- Très bon français et anglais un atout



Condition;

Temps plein

40 h/semaine, lundi au vendredi.

Salaire concurrentiel

Selon expérience et rendement

Équipe dynamique

Assurance collective

3 semaines de congé

2 semaines l’été, 1 semaine au temps des fêtes

Postuler;

pour appliquer envoyer votre cv à Julie Guertin jguertin@impharricana.com ou venez nous voir en personne au:

361, 1er Avenue Est

Amos (Québec)

J9T 1H6

819 732-8335