COORDONNATEUR – VENTES ET PROJETS - TECHNOSUB

COORDONNATEUR – VENTES ET PROJETS

Équipe d'ingénierie - Solutions intégrées

Le Coordonnateur – Ventes et projets travaille sous la supervision du Directeur – Solutions intégrées. Il assiste le Directeur et le Directeur adjoint dans la coordination du département. Il est le pont entre les représentants techniques aux ventes et les ingénieurs et les chargés de projets à l'ingénierie. Il répond au mieux de ses connaissances aux demandes des représentants technique ou les transferts aux chargés de projets si requis.

RESPONSABILITÉS

• Recevoir, trier et faire le suivi des demandes techniques des représentants techniques de chacune des succursales (Produits non listés dans nos listes de prix ou qui requièrent des modifications);

• Recevoir et traiter les demandes des représentants des ventes ou les transférer aux chargés de projets lorsque nécessaire;

• Effectuer le suivi de l’avancement et du traitement des demandes transférées à l’ingénierie, informer le représentant technique de l’avancement de sa demande;

• Définir les prix de vente en collaboration avec le directeur adjoint et les transmettre aux représentants des ventes pour les soumissions aux clients;

• Coordonner certaines commandes sur mesure de base et en faire le suivi jusqu’à la livraison;

• Tenir à jour diverses présentations en collaboration avec l’agent administratif pour assister les représentants techniques et les chargés de projets;

• Produire la facturation et les achats urgents en l’absence de l’agent administratif;

• Assister les chargés de projets dans la production d’appels d’offres et de soumissions (divers portails, documentation, etc.);

• Assister aux réunions de production hebdomadaires afin de faire le pont entre les projets d’ingénierie et les opérations.

FORMATION/EXPÉRIENCE

• Détenir une formation en administration (DEC, attestation) ainsi que de l’intérêt technique envers le domaine industriel et minier;

• Trois (3) à cinq (5) années d’expérience dans le domaine sont un atout.

EXIGENCES TECHNIQUE

• Maîtrise du Français et de l’Anglais parlé et écrit;

• Maîtrise de la suite Microsoft Office;

• Connaissances en pompage industriel et/ou mécanique sont un atout.

EXIGENCES PERSONNELLES

La personne qui détient ce poste doit posséder les qualités suivantes :

• Sens de l’organisation et de l’ordre;

• Bonne capacité d’adaptation;

• Sens de la gestion de tâches multiples;

• Bonne capacité à travailler sous pression;

• Leadership et dynamisme;

• Être capable de communiquer efficacement.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Une stabilité d’emploi avec une grande flexibilité d’horaire sur 40h/semaine avec le choix entre :

• Horaire sur le 4/3

• Horaire sur le 5/2-4/3

• Horaire sur le 5/2

Conditions de travail concurrentielles incluant un REER collectif et une assurance collective.

Le masculin est uniquement utilisé pour alléger le texte.

