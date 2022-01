Coordonnatrice, Service de télévision communautaire - TVC9,Cablevision

Résumé du poste :

Les tâches principales du coordonnateur sont de produire, tourner, animer et monter des émissions qui seront diffusées sur la télévision communautaire TVC9.

Responsabilités:

Produire des émissions de télévision en participant à tous les aspects de la production, seul ou en étroite collaboration avec les membres de la communauté et l'équipe de TVC9

Participer à la conception et au développement de concepts de spectacles

Effectuer des travaux de recherche (concept, sujet, participants, collaborateurs), repérage

Planifier, coordonner et réaliser des tournages tout en maximisant la qualité visuelle et sonore

Animer les émissions et mener des entrevues, au besoin

Faire le montage vidéo et audio des émissions

Collaborer à la diffusion des émissions pour la livraison et la diffusion tout en respectant les horaires de programmation

Former, soutenir et orienter le travail des collaborateurs bénévoles en leur apportant conseils et feedback

Agir occasionnellement comme représentant lors de divers événements et festivals régionaux afin de promouvoir la marque TVC9

Exigences minimales:

ACS ou DEC en production multimédia ou TV

Bonne connaissance des logiciels Adobe CC Suite : Premiere Pro, Photoshop, Illustrator

Expertise dans l'industrie de la production

Excellente connaissance du français écrit et parlé

Solide connaissance des outils MS Office

Compétences :

Posséder une connaissance de la région et de l'industrie de la télévision

Être une personne dynamique et sociale avec des compétences créatives et techniques

Posséder un sens aigu de l'autonomie, des compétences organisationnelles et de l'engagement

Avoir une aptitude au travail en équipe

Autre:

Doit pouvoir se déplacer occasionnellement dans des régions éloignées

Posséder un permis de conduire valide ainsi qu'un véhicule pour se déplacer

Le bilinguisme est un atout (anglais et français); une connaissance adéquate du français est requise pour les postes au Québec.

Information additionnelle:

Type de poste : Non-gestionnaire

Statut du poste : Régulier - Temps plein

Lieu de travail : Canada : Québec : Rouyn-Noranda || Canada : Québec : Val-d'Or

Date limite de candidature :

31/01/2022

Statut de l'emploi : Permanent à temps plein

Horaire de travail : 40 heures/semaine

Lieu : Rouyn-Noranda ou Val-D'Or

Veuillez postuler directement en ligne pour être considéré pour ce poste. Les candidatures par e-mail ne seront pas acceptées.

Chez Bell, nous n'acceptons pas seulement la différence - nous la célébrons. Nous nous engageons à favoriser un lieu de travail inclusif, équitable et accessible où chaque membre de l'équipe se sent valorisé, respecté et soutenu, et a la possibilité de réaliser son plein potentiel. Nous accueillons et encourageons les candidatures de personnes handicapées.