Développeur d'affaire bilingue - Plastique G Plus

Tu aimes communiquer, tu sais entretenir un réseau de contacts, tu connais le monde minier ?

Plastique G Plus, le plus important manufacturier de solution plastique pour l’industrie minière est à la recherche d’une développeur d’affaires!

RESPONSABILITÉS

• Établir et stimuler des relations d'affaires à l’aide de visites, appels, formations,

présentations, etc.;

• Identifier et analyser les besoins des clients (approche de type fournisseur de

solutions au lieu d’une approche vendeur/acheteur);

• Maintenir un réseau de contacts dans l'industrie;

• Offrir de la formation sur les sites miniers, à la surface comme sous terre;

• Concevoir des présentations à l’aide de logiciels divers (Powerpoint, Teams, etc.);

• Utiliser les outils technologiques pour développer les affaires (mailing, LinkedIn);

• Participer à l’élaboration de stratégies marketing adaptées;

• Assister à différentes conférences et foires commerciales dans l’industrie minière.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Connaissance générale des activités minières;

• Maîtrise de la suite Office 365 et des outils technologiques de présentation;

• Organisation;

• Ouverture d’esprit et capacité d’adaptation;

• Personnalité positive et charismatique;

• Excellente communication orale et écrite en français et en anglais.

NOS AVANTAGES

• La rémunération de base est de 75 000$/an, à laquelle s’ajoute un bonus mensuel

(pourcentage des ventes générales de la compagnie et non une commission sur les

ventes individuelles);

• Véhicule de fonction et compte de dépenses;

• Assurances collectives et avantages sociaux;

• Activités sociales;

• Formations diverses

POUR POSTULER : nina@plastiquesgplus.com

Seuls les candidats retenus seront rejoints. L'emploi du masculin a pour but d'alléger le texte.