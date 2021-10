DIRECTEUR ADJOINT – INNOVATIONS - TECHNOSUB

DIRECTEUR ADJOINT – INNOVATIONS

Équipe d'ingénierie - Solutions intégrées

La personne choisie travaillera sous la supervision du Directeur - Solutions intégrées et innovations. Son rôle au sein de l’entreprise est axé sur la mise de l’avant de solutions stratégiques et de processus novateurs pour améliorer les façons de faire et le portfolio de produits de l’entreprise. L’innovation est au cœur du plan stratégique de croissance de Technosub.

PERSONNALITÉ RECHERCHÉE

Les activités d’innovations chez Technosub couvrent un large éventail d’expertises et de technologies, ce qui engendre des défis organisationnels de taille. La personne recherchée doit donc :

• Être visionnaire et résiliente, afin d’aider l’équipe d’innovations à se démarquer et à proposer des solutions ambitieuses et prometteuses sur un horizon de moyen à long terme;

• Être curieuse, afin de continuer d’apprendre, de parfaire ses connaissances et de développer son réseau dans les secteurs d’activités de Technosub et autres;

• Avoir un sens critique et stratégique, afin d’orienter ses actions et son travail vers des activités créatrices de valeur et de sens pour l’entreprise;

• Être habile pour communiquer et empathique, afin de transmettre efficacement l’information des projets aux parties prenantes et de cerner les besoins spécifiques de celles-ci;

• Être proactive et dynamique, afin de développer son plein potentiel innovant au sein d’une organisation encourageant la prise d’initiatives et la créativité;

• Être à l’écoute et bienveillante, afin d’épauler ses collègues, les partenaires et les clients dans la réalisation des objectifs communs.

RESPONSABILITÉS

• Assister le directeur dans la gestion opérationnelle du département;

• Assister le directeur dans la gestion des ressources humaines du département (embauches, horaires, vacances, remplacement de supervision, etc.);

• Sélectionner, prioriser et coordonner les activités de l’équipe d’innovations;

• Exécuter et coordonner les projets stratégiques de leur conception jusqu’à la mise en production ou de leur déploiement;

• Bonifier et suivre le portefolio de produits et projets d’innovations;

• Maximiser les financements des projets;

• Supporter le directeur dans l’élaboration et le suivi du budget d’innovations ;

• Supporter le directeur dans le maintien du plan stratégique du plan d’Innovations;

• Planifier, budgéter et définir des orientations stratégiques pour les projets;

• Veiller au respect des normes et à la certification de nos produits;

• Aider à la sélection et l’acquisition d’équipements et d’outils aidant la productivité de l’entreprise;

• Favoriser l’établissement des canaux de communication efficace avec les clients de projets et l’équipe afin de bien cerner les besoins spécifiques de ceux-ci;

• Explorer des solutions d’innovations et les appliquer selon la stratégie de jalons de l’entreprise;

• Prioriser les idées, faire du prototypage et des études de faisabilités;

• Documenter le travail réalisé dans les projets et assurer la communication de ce travail aux parties prenantes;

• Coordonner le transfert de projets aux clients internes ou externes à l’entreprise;

• Veiller au maintien des processus d’innovations;

• Assister et participer aux comités de produits.

FORMATION/EXPÉRIENCE

• Détenir un baccalauréat en génie mécanique, jumelé à plus de 5 années d’expérience professionnelle pertinente en conception et assemblage mécanique.

EXIGENCES TECHNIQUES

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit), la connaissance de l’espagnol est un atout;

• Bonne connaissance des logiciels AutoCAD et Inventor;

• Bonnes habilités pratiques en assemblage et en fabrication d’éléments mécaniques, dont les pompes;

• Bonne maîtrise des notions de dimensionnement et tolérancement géométrique;

• Avoir une bonne connaissance du domaine du pompage minier ainsi que de l’industrie minière en général est un atout.

EXIGENCES PERSONNELLES

La personne qui détient ce poste doit partager les valeurs suivantes :

• La confiance;

• La créativité;

• L’engagement;

• La flexibilité.

La personne qui détient ce poste doit posséder les qualités suivantes :

• Avoir de fortes habiletés de communication;

• Avoir le sens de l’initiative et le souci du détail;

• Avoir le sens de l’organisation;

• Avoir une bonne capacité d’adaptation.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Une stabilité d’emploi avec une grande flexibilité d’horaire sur 40h/semaine avec le choix entre :

• Horaire sur le 4/3

• Horaire sur le 5/2-4/3

• Horaire sur le 5/2

Conditions de travail concurrentielles incluant un REER collectif et une assurance collective.

Le masculin est uniquement utilisé pour alléger le texte.

