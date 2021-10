DIRECTEUR ADJOINT – SOLUTIONS INTÉGRÉES - TECHNOSUB

DIRECTEUR ADJOINT – SOLUTIONS INTÉGRÉES

Équipe d'ingénierie - Solutions intégrées

https://www.technosub.net/fr/carrieres/ingenierie/directeur_adjoint_solutions_integrees/2021/09/22

Le Directeur adjoint – Solutions intégrées travaille sous la supervision du Directeur – Solutions intégrées et innovation et en étroite collaboration avec le Coordonnateur – Ventes et projets. Il assiste le directeur dans la gestion opérationnelle et la gestion des ressources humaines du département. Il effectue ses responsabilités de chargé de projets tout en s’assurant du bon roulement des charges de travail de chaque membre du département.

PERSONNALITÉ RECHERCHÉE

Les activités d’ingénierie de solutions de Technosub couvrent un large éventail de défis tant au niveau de la mise en place de projets, de la conception, la vente, jusqu’à la mise en place chez le client, tout en soutenant la gestion des ressources humaines quotidienne du département ce qui engendre des défis organisationnels de taille. La personne recherchée doit donc :

• Faire preuve de leadership et d’initiative, afin d’assurer une bonne gestion des urgences qui exigent de la réactivité;

• Être habile pour communiquer et empathique, afin de transmettre efficacement l’information des projets aux parties prenantes et de cerner les besoins spécifiques de celles-ci;

• Être proactive et dynamique, afin de développer son plein potentiel innovant au sein d’une organisation encourageant la prise d’initiative et la créativité;

• Être à l’écoute et bienveillante, afin d’épauler ses collègues, les partenaires et les clients dans la réalisation des objectifs communs.

RESPONSABILITÉS

• Assister le directeur dans la gestion opérationnelle du département;

• Assister le directeur dans la gestion des ressources humaines du département (embauches, horaires, vacances, remplacement de supervision, etc.);

• Réviser les concepts techniques et les calculs des chargés de projets;

• Sceller les plans d’ingénierie produits par les chargés de projets / concepteurs;

• Effectuer le suivi des coûts des projets terminés et en faire l’analyse;

• Planifier les horaires de travail / chantiers des chargés de projets;

• Gérer les priorités des demandes techniques des représentants techniques de chacune des succursales et les attribuer aux chargés de projets;

• Recevoir et traiter les demandes des représentants des ventes ou les transférer à la personne ressource lorsque nécessaire;

• Définir les prix de vente en collaboration avec le coordonnateur et les transmettre aux représentants des ventes pour les soumissions aux clients;

• Assister les chargés de projets dans la production de soumissions majeures;

• Assister aux réunions de production hebdomadaires afin de faire le pont entre les projets d’ingénierie et les opérations;

• Planification des travaux d’ingénierie;

• Assister aux réunions des ventes mensuelles.

FORMATION/EXPÉRIENCE

• Détenir un BAC en ingénierie mécanique ou minière jumelée à (5) années d’expérience dans le domaine sont un atout.

EXIGENCES TECHNIQUES

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit), la connaissance de l’espagnol est un atout;

• Bonne connaissance des logiciels AutoCAD et Inventor;

• Bonnes habilités pratiques en assemblage et en fabrication d’éléments mécaniques, dont les pompes;

• Bonne maîtrise des notions de dimensionnement et tolérancement géométrique;

• Avoir une bonne connaissance du domaine du pompage minier ainsi que de l’industrie minière en général est un atout.

EXIGENCES PERSONNELLES

La personne qui détient ce poste doit partager les valeurs suivantes :

• La confiance;

• La créativité;

• L’engagement;

• La flexibilité.

La personne qui détient ce poste doit posséder les qualités suivantes :

• Avoir de fortes habiletés de communication;

• Avoir un bon leadership et une capacité à prendre des décisions;

• Posséder des habiletés de coaching pour faire grandir son équipe;

• Avoir des habiletés stratégiques;

• Avoir une orientation client;

• Être créatif pour atteindre les résultats;

• Être ouvert à se déplacer dans le territoire du Canada.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Une stabilité d’emploi avec une grande flexibilité d’horaire sur 40h/semaine avec le choix entre :

• Horaire sur le 4/3

• Horaire sur le 5/2-4/3

• Horaire sur le 5/2

Conditions de travail concurrentielles incluant un REER collectif et une assurance collective.

Le masculin est uniquement utilisé pour alléger le texte.

POUR PLUS DE DÉTAILS OU POUR POSTULER EN LIGNE : technosub.net