Directeur d'usine (Concentrateur) - Lithium Amérique Nord - La Corne

Relevant du directeur général, le directeur d’usine fait partie de l’équipe de direction. Il supervise et assure l’ensemble des opérations de production et d’entretien de son secteur selon les standards et objectifs établis. Il détermine les objectifs stratégiques de son service en fonction de la vision, mission et valeurs de l’organisation. Il développe et améliore les normes techniques, les spécifications et les systèmes d'assurance qualité afin d'optimiser les processus. Il adhère aux principes de l’entreprise en adoptant un comportement orienté vers la santé-sécurité, l’environnement et le développement durable.



RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

▪ Promouvoir une culture d’entreprise axée sur la santé-sécurité, l’environnement et le développement durable

▪ Diriger tous les départements de l’usine de concassage et du concentrateur

▪ Gérer l’ensemble des ressources humaines, financières et matérielles affectées à son secteur afin d’optimiser la production, le rendement et l’organisation de son département

▪ Élaborer, mettre en oeuvre et surveiller les plans, les buts et les objectifs à court et à long terme axés sur la réalisation des priorités assignées à l’usine de traitement

▪ Planifier et gérer le budget du département, assurer une saine gestion des coûts d’opération et des dépenses et produit les rapports pertinents

▪ Préparer les rapports requis tels, rapports mensuels, analyse de coûts, suivi des indicateurs de performance, etc.

▪ S’assure de la mise en place d’un programme d’entretien des équipements afin de maximiser les temps d’opérations et l’intégrité de l’usine

▪ Anticiper les défis opérationnels, techniques et de santé & sécurité et prendre les mesures nécessaires pour les prévenir et les solutionner en adoptant une approche créative et d’amélioration continue

▪ Contribuer à la planification stratégique de l’entreprise afin de favoriser la compétitivité, la rentabilité et la croissance de l’entreprise

▪ Participe à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des plans, des processus de travail, des politiques, des systèmes et des procédures afin d'atteindre les buts et objectifs annuels et les normes de travail

▪ Gérer le personnel, évaluer le rendement et voir au développement des employés

▪ Guide et développe l’usine en fonction du plan d’affaires et des objectifs de l’entreprise

▪ Établir les objectifs et KPI de son département et s’assure de leurs suivis

▪ Participer au Comité de gestion et de direction

▪ Collaborer avec les autres services/départements pour évaluer, développer et mettre en oeuvre des procédures, de meilleures pratiques proactives dans le but d’atteindre les objectifs collectifs

▪ Effectue toutes les autres tâches requises par son supérieur



QUALIFICATIONS REQUISES

▪ Diplôme d’étude universitaire en génie métallurgique, génie chimique ou toutes autres combinaisons d’études pertinentes

▪ 10 années d’expérience dans un poste de direction, de préférence dans le secteur du traitement de minerai

▪ Expérience dans l’implantation des meilleures pratiques d’opérations

▪ Avoir une vaste connaissance de l'équipement, des méthodes et des procédures des usines de traitement

▪ Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec serait un atout

▪ Bonnes connaissances informatiques et de la suite Office de Microsoft

▪ Bilinguisme un atout



CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES

▪ Faire montre de leadership (courage de gestion, compétence et intégrité) et d’une vision stratégique

▪ Agir à titre de leader en implantant une culture d’amélioration continue et apporter, de manière positive, la gestion du changement

▪ Être rigoureux, organisé et ayant un très bon sens de la planification

▪ Capacité à travailler sous pression dans un contexte organisationnel en constant changement

▪ Avoir la capacité de prendre des décisions efficaces et rapides, d’analyser rigoureusement les problèmes, d’apporter des solutions ingénieuses, de planifier stratégiquement et de mener à terme divers projets

▪ Capacité d’adaptation et ouverture aux changements

▪ Leadership positif en plus de posséder une excellente capacité d’écoute

▪ Bonnes compétences de communication, à l’oral et à l’écrit (français et anglais)



AVANTAGES SOCIAUX

▪ Lieu du travail : La Corne sur le site minier Lithium Amérique du Nord

▪ Flexibilité : Horaire 5/2 ou 5/2-4/3 ou 4/3

▪ Boni annuel et boni de production ; on célèbre nos réussites en équipe

▪ Allocation de transport

▪ Assurance collective et fonds de pension très compétitif

▪ 8 congés mobiles à utiliser chaque année comme bon vous semble

▪ Développement professionnel, formation et possibilité d’avancement

▪ Une équipe chaleureuse et dynamique qui n’attend que toi



Ce poste vous interpelle?

Vous êtes à la recherche de nouveaux défis? Déposer votre candidature dès maintenant au https://www.sayona.ca/emplois/ avant le 22 mai 2022.

Au plaisir de vous rencontrer!



DESCRIPTION DE POSTE

Il est à noter que le genre masculin a été employé dans la description de l’emploi afin d’alléger le texte. Peu importe votre genre, votre candidature sera traitée avec intégrité et professionnalisme.

Lithium Amérique du Nord remercie tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la candidature est retenue pour une entrevue.