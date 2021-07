Directeur des finances et de l’administration

H2Lab est actuellement à la recherche d’un directeur des finances et de l’administration pour son siège social de Sainte-Agathe-des-Monts. Relevant du directeur général adjoint, le directeur est responsable d’assurer la bonne santé financière de l’entreprise. Il planifie, organise, coordonne et supervise les activités comptables et administratives.

Principales fonctions du directeur:

Superviser les activités de la comptabilité générale (facturation, comptes à recevoir, comptes à payer, remises gouvernementales, etc.);

Produire les états financiers;

S’assurer de l’exactitude de l’information financière;

Transférer les informations financières au conseil d’administration;

Effectuer le lien avec institutions financières et s’assurer du financement adéquat et suffisant pour les opérations et investissements;

Réconcilier les comptes du grand livre;

Coordonner et superviser les activités administratives des laboratoires;

Planifier, contrôler et effectuer le suivi du budget;

Contrôler les ratios financiers et conseiller la direction dans l’optique d’amélioration et efficacité;

Effectuer différentes analyses financières et produire des rapports à la direction;

Effectue les activités de fermetures des années financières, en partenariat avec les experts-comptables de H2Lab;

Développer et mettre en œuvre les procédures comptables et politiques financières et administratives afin d’améliorer les performances organisationnelles;

Optimiser les processus administratifs et établir des indicateurs de performances;

Participer aux diverses réunions et équipes de travail pertinentes;

Supporte la direction dans la prise de décision;

Assumer au besoin le remplacement de ses collègues sur d’autres postes;

Effectuer toutes tâches relevant de sa profession;

Participer activement à l’implantation d’un nouveau ERP et CRM;

Établir la rentabilité des différentes activités de l’entreprise;

Gestion des dossiers de ressources humaines et de la paie.

Compétences du directeur idéal :

Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec – Titre CPA (obligatoire)

Posséder un minimum de 5 ans dans un poste similaire;

Maitrise de Excel et de la suite Office;

Expérience en implantation d’ERP (un atout);

Connaissance de Dynamics 365 Business Central (un atout);

Expérience en fusion-acquisition d’entreprise (un atout);

Capacité à prendre des décisions et être autonome;

Sens de l’organisation et capacité de travailler en équipe;

Bonne compétence relationnelle et facilité à communiquer;

Bonne capacité d’adaptation et de gestion des priorités;

Excellente maitrise du français et bonne connaissance de l’anglais;

Être positif et motivé.

Détail du poste :

Horaire : Temps plein (40h) Télétravail possible

Certains déplacements possibles entre les diverses succursales de l’entreprise

Statut : Permanent

Avantages sociaux : Après période de probation (3 mois)

Envoyez votre candidature au rh@h2lab.ca

ou consultez l’offre et postuler ici : https://h2lab.ca/poste/commis-a-la-collecte-des-echantillons-rouyn-noranda-2/