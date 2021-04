DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - LES ALIMENTS OLD DUTCH LTÉE.

Nom poste : Ventes

Type d'emploi : à temps plein

Lieu : Rouyn- Noranda (QC)

Job ID : 1002

Date de clôture : 30/04/2021

Langue : Français

Fonctions de base :

Exécuter le budget et le plan des dépenses des ventes directes grâce à une formation et à une motivation efficace des distributeurs et des vendeurs de la compagnie.

Exigences pour le poste :

▪ Aptitude à former et à diriger les distributeurs et les vendeurs de la compagnie pour l’identification et la conclusion d'opportunités en matière de développement commercial, c'est-à-dire l'espace, le marchandisage, la promotion et la distribution.

▪ Aptitudes à reconnaître les pratiques commerciales les plus efficaces pour les distributeurs et les vendeurs de la compagnie, et à leur en démontrer les avantages.

▪ Proposer des recommandations visant à améliorer l'efficacité de production du circuit pour un distributeur ou un vendeur de la compagnie.

▪ Aptitude à gérer d'autres tâches efficacement, telles qu'attribuées.

▪ Volonté de travailler régulièrement sur le camion afin de coacher les vendeur-livreurs.

En première ligne des ventes et impliquant une intervention immédiate, ce poste énergétique exige de fréquents jumelages avec les représentants ainsi qu'un excellent style de direction axé sur la fixation d'objectifs et le suivi.

Salaire et avantages sociaux compétitifs, veuillez faire parvenir votre CV à :

Jean.brassard@olddutchfoods.com