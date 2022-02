Directeur ingénierie et des opérations minières - Lithium Amérique du Nord

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES :

▪ Promouvoir une culture d’entreprise axée sur la santé-sécurité, l’environnement et le développement durable

▪ Diriger les départements de géologie, d’ingénierie et des opérations minières

▪ Gérer l’ensemble des ressources humaines, financières et matérielles affectées à ses départements afin

d’optimiser la production, la qualité, et l’ensemble des opérations

▪ Gérer le personnel, évaluer le rendement et voir au développement des employés

▪ Planifier et gérer le budget de ses départements, assurer une saine gestion des coûts d’opération et des dépenses

et produit les rapports pertinents

▪ Est responsable de l’élaboration du plan minier et du « life of mine »

▪ S’assure de la mise à jour du bloc modèle et des ressources réserves

▪ Préparer les rapports requis tels, rapports mensuels, analyse de coûts, suivi des indicateurs de performance, etc.

▪ Anticiper les défis opérationnels, techniques et de santé & sécurité et prendre les mesures nécessaires pour les

prévenir et les solutionner en adoptant une approche d’amélioration continue

▪ Contribuer à la planification stratégique de l’entreprise afin de favoriser la compétitivité, la rentabilité et la

croissance de l’entreprise

▪ Concevoir des plans opérationnels et en assurer la mise en oeuvre

▪ Établir les objectifs et KPI de ses départements et s’assure de leurs suivis

▪ Participer au Comité de gestion et de direction

▪ Collaborer avec les autres services dans le but d’atteindre les objectifs

▪ Effectue toutes les autres tâches requises par son superviseur

QUALIFICATIONS REQUISES :

▪ Baccalauréat en ingénierie minière ou combinaison d’études et d’expérience pertinente

▪ 10 années d’expérience dans un poste de direction, de préférence dans l’exploitation minière

▪ Être ingénieur minier, ingénieur géologue ou géologue et avoir de l'expérience en exploitation d’une mine à ciel

ouvert

▪ Bonnes connaissances informatiques et de la suite MS office

▪ Bilinguisme essentiel

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES :

▪ Faire preuve de leadership (courage de gestion, compétence et intégrité) et d’une vision stratégique

▪ Capacité de travailler en partenariat avec les autres services

▪ Bonnes compétences de communication à l’oral et à l’écrit, français et anglais

▪ Sens de l’organisation, capacité d’analyse et de résolution de problèmes

▪ Habileté à diriger et développer ses employés

▪ Capacité d’adaptation et ouverture aux changements

Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature au : https://www.sayona.ca/emplois/

Lithium Amérique du Nord remercie tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la candidature est retenue pour une entrevue.