DIRECTEUR TECHNIQUE - STRUCTURES PREMIÈRE -VAL-D'OR

Directeur technique

superviseur/estimateur/concepteur technique

Structures Première à Val-d’Or se spécialise en conception, fabrication et livraison de structures de plancher, de mur et de toit depuis plus de 30 ans. Nos produits de construction durables et de qualité sont distribués par nos partenaires à travers l’Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec et le Nord de l’Ontario.

Nous embauchons et formons notre personnel et offrons des salaires compétitifs.

Détails du poste

Temps plein

Description du poste

Nous sommes à la recherche d'une personne qui prendra la relève du directeur technique (à court-moyen terme)

Formation

Technique en génie civil ou en architecture

Expérience

3 à 5 ans d'expérience dans le domaine

Tâches principales

Effectuer et superviser la conception et l'estimation des projets

Effectuer et superviser la conception pour fabrication des projets

Pour postuler

Courriel : info@structurespremiere.ca

Adresse : 2860, chemin Sullivan, Val-d'Or, QC J9P 0B9

Téléphone : 819.824.5366