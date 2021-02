Directeur (trice) de production

Mécanicad est à la recherche de la perle rare pour combler un poste clé de directeur (trice) de production. L’emploi parfait pour les personnes ayant une expérience en supervision d’équipe, gestion de projet et/ou en production manufacturière. Les avantages? Un horaire idéal sur 4 jours semaines du lundi au jeudi et 5 semaines de vacances payées en entrant. Tu as du leadership, un bon sens de l’analyse et tu es capable de travailler sous pression ? Contacte-nous !

Sous la direction du directeur général, le directeur (trice) de productionmène des études, élabore et supervise des programmes visant l'utilisation optimale du matériel, des ressources humaines, de la technologie, des matériaux et des procédés en vue d'améliorer l'efficacité et la productivité de l’usine. Il (elle) planifie, organise, dirige et évalue les activités de l’usine de fabrication.

Les principales tâches de la personne seront de :

Superviser, encadrer et motiver le personnel sous sa responsabilité;

Planifier les besoins en ressources humaines;

Déterminer les compétences requises et élaborer des programmes de formation;

Participer à établir des normes de rendement, des systèmes d'évaluation, des échelles de salaires et des programmes d'encouragement en collaboration avec la direction;

Établir des programmes et mener des études visant à améliorer l'hygiène et la sécurité industrielles (SST); o Analyser les coûts de production;

Élaborer des systèmes et des méthodes de fabrication souples ou intégrés;

Concevoir, élaborer et mener des études de temps et des programmes de simplification du travail;

Concevoir et établir les plans d'aménagement de l'usine et des installations;

Étudier la machinerie et les installations nouvelles et recommander des combinaisons efficaces;

Diriger un système de contrôle de la qualité et mettre en place des méthodes de rapports sur la production;

Effectuer des études sur la fiabilité et le rendement des installations de l'usine et des systèmes de production et d'administration;

Élaborer des normes, des calendriers et des programmes d'entretien;

Effectuer des études et mettre en place des programmes visant à tenir les stocks à un niveau optimum pour la production et permettre une utilisation optimale de la machinerie, des matériaux et des ressources.

Vous vous démarquez par les habiletés suivantes :

• Leadership ;

• Sens marqué de l’analyse et de la rigueur ;

• Le souci du détail, minutieux;

• Aime travailler sous pression;

• Capacité à s’adapter facilement;

• Sens humain développé;

• Communicateur (trice) de qualité ;

• Grandes aptitudes pour le travail en équipe ;

• Excellente capacité de jugement ;

• Autonome et débrouillard.

Exigences:

Années d’expérience : minimum de 3 années d’expérience en supervision de production dans une entreprise manufacturière;

Est un atout : Bac en génie;

Langues : Maîtrise du français parlé et écrit - Anglais fonctionnel;

Informatique : Suite Office, logiciel Genius Manufacturing est un atout;

Autre : Vous avez de l’expérience dans l’application de normes en qualité, un atout.

Sommaire:

Date d’entrée en fonction : Dès que possible;

Statut de l’emploi : Permanent;

Horaire de travail : Temps plein, 40 heures semaines, lundi au jeudi;

Quart de travail : Jour;

Nombre de poste(s) à combler : 1;

Salaire : À discuter, programme d’assurance collective;

Lieu de travail: Rouyn-Noranda, Québec.

Personne à contacter :

Stéphanie Gélinas

Directrice aux ressources humaines 819-797-2009 poste 109

sgelinas@mecanicad.ca