ÉDUCATEUR (TRICE) EN SERVICE DE GARDE - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA

BANQUE DE CANDIDATURE NO9004

ÉDUCATRICE OU ÉDUCATEUR EN SERVICE DE GARDE



NATURE DE LA TÂCHE

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à organiser, préparer et animer une variété d’activités favorisant, dans le cadre du projet éducatif de l’école, le développement global des élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire dont elle a la garde, tout en assurant leur bien-être et leur sécurité.

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES

La personne salariée de cette classe d’emplois prépare, anime et participe au déroulement d’activités telles que les activités sportives, culturelles, de détente et ludiques, tant intérieures qu’extérieures, selon la programmation établie et conformément aux méthodes d’interventions éducatives. Elle peut effectuer des recherches, entre autres, sur Internet afin de trouver des activités et des jeux convenant à son groupe et aux divers événements de l’année; elle peut créer certains jeux et bricolages adaptés à ses élèves. Elle aide les élèves au moment de l’habillage et du déshabillage. Elle prend note des présences des élèves. Elle aide les élèves à préparer et à prendre leurs repas et leurs collations en s’assurant que les règles d’hygiène et de bienséance sont respectées. Elle assure l’encadrement et la sécurité des élèves conformément aux règles de conduite, aux mesures de sécurité et aux recommandations des parents; elle leur prodigue les premiers soins et, au besoin, elle administre les médicaments selon les prescriptions médicales et conformément à la politique d’encadrement des élèves de l’école et aux instructions des parents; elle avise les parents et autres personnes concernées au sujet du comportement de l’élève. Elle répond aux questions des parents et échange avec eux quotidiennement l’information pertinente. Elle assure l’ordre et veille à la propreté des locaux, à l’entretien du matériel et de l’équipement. Elle peut être appelée à apporter, aux élèves qui le désirent, son soutien dans la réalisation des travaux scolaires en assurant un climat et un environnement propices pour effectuer les devoirs et les leçons; au besoin, elle peut répondre à des questions simples dans le respect des consignes données à l’élève par l’enseignante ou l’enseignant. Elle participe aux rencontres organisées par la technicienne ou le technicien en service de garde quant à l’organisation et au fonctionnement de ce dernier. Elle assiste, sur demande, aux rencontres d’information à l’intention des parents. Elle peut être appelée à participer aux rencontres visant à élaborer un plan d’intervention afin de transmettre ses observations et formule des suggestions pertinentes concernant l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et applique les mesures retenues dans les limites de sa fonction; elle collabore au suivi des dossiers des élèves concernés. Elle peut assister la technicienne ou le technicien en service de garde dans l’accomplissement de certaines tâches administratives. Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et divers logiciels pour l’exécution de ses travaux. Elle peut être appelée à initier au travail les nouvelles éducatrices ou les nouveaux éducateurs en service de garde. Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe

QUALIFICATIONS REQUISES

o Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire et de l’attestation d’études professionnelles en service de garde ou être titulaire d’un diplôme et d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, et avoir une (1) année d’expérience pertinente

o Être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant la réussite :

1° soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de huit (8) heures;

2° soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six (6) heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours mentionné au paragraphe précédent.

Les qualifications ne sont requises que pour obtenir un poste régulier.

GUIDE DE POSTULATION

Le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature. Les personnes intéressées par ce poste devront faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation, en ayant soin de bien identifier le numéro de la banque de candidature à recrutement@csrn.qc.ca