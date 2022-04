Fiabiliste - Eldorado Gold Québec - Val d'Or

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du surintendant entretien et projets usine, le fiabiliste va prendre part à l’optimisation de la planification en collaboration avec le planificateur maintenance usine. Il sera appelé à participer à la mise en place de système de suivi de la fiabilité des équipements fixes de l’usine.



RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Supporter le développement et la mise en place des meilleures pratiques de fiabilité, de planification et d’ordonnancement des travaux d’entretien conformément aux grandes tendances de l’industrie et aux plus récentes innovations.

• Fournir le soutien et les ressources nécessaires à l’optimisation de la contribution et de la performance de chacun des membres de son équipe, de même que des entrepreneurs.

• Bâtir et perfectionner des procédures de travail.

• Participer activement à l’élaboration et au respect du budget d’entretien mécanique en lien avec la fiabilité et la planification, ainsi que produire des rapports détaillés.

• Faire preuve de leadership dans l’application des politiques de sécurité, des normes environnementales et de propretés bon-ordre.

• Collaborer au déploiement des activités de prévention au sein du département.

• Assurer le suivi de l’état des équipements à l’aide de données numériques afin de prévenir les bris potentiels.

• Effectuer le suivi des plans d’actions découlant d’activités en fiabilité et assurer la réalisation des mesures correctives.

• Maintenir le dossier de la criticité des équipements à jour.

• Améliorer les processus, technologies et méthodologies et optimiser la sécurité et la performance des équipements.

• Assurer un soutien technique dans l’analyse de défaillance et de suivi des indicateurs de performance.

• Faire la gestion de la documentation technique.

• Supporter la supervision de l’équipe d’entretien.

• Participer au processus de gestion de changement et amélioration continue.

• Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire.

• Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold et au Québec.

• Toutes autres activités que pourraient lui confier son superviseur.



FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Détenir un DEC en technique de maintenance industrielle ou en génie mécanique ou tout autre

• Posséder au moins 3 années d'expérience dans des fonctions similaires

• Connaissances informatiques (Suite Office,)

• Connaissance de SAP et PowerBI sont un atout majeur

• Le bilinguisme est un atout



COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Amélioration continue

• Planifier et organiser

• Orienté sur les résultats

• Souci du détail et rigueur

• Avoir une bonne capacité de résolution de problèmes

• Capacité à travailler sous pression et à gérer le stress

• Esprit d’équipe

• Faculté d’adaptation dans un secteur en perpétuelle évolution

• Autonomie

• Responsable sur les plans santé et sécurité

• Bonnes habiletés de communication

• Bonne organisation de travail



Horaire: 4-3

Date limite pour postuler : 3 mai 2022

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Pour postuler ou pour plus d’informations : https://can61e2.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/1045