Formateur/formatrice - mine - Eldorado Gold Québec - Val d'Or

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du Coordonnateur senior formation opérationnelle, le formateur est responsable de dispenser toutes formations opérationnelles du secteur mine et d’assurer la maîtrise des compétences requises selon les postes.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Planifier les horaires de formations théoriques et pratiques dans un calendrier numérique et dispenser celles-ci aux employés selon différents modes (présentiel, virtuel ou hybride) conformément à la progression de postes et aux exigences en vigueur

• Développer des contenus de formation qui seront mis en ligne et utiliser des outils de suivi numériques afin de soutenir la bonne marche des opérations

• Assurer le contrôle de la gestion documentaire des documents de formation et la conformité des dossiers d’employés à l’aide du logiciel Isovision

• Participer activement au développement de nouveaux contenus de formation en lien avec les équipements automatisés, les contrôles à distance et la télé-opération conjointement avec les départements concernés

• Participer activement à l’élaboration d’audits numériques et soutenir les instructeurs de terrain et les experts techniques pour leur utilisation

• Collaborer à l’optimisation des modes de formation et à l’implantation de nouvelles technologies éducatives (ex. vidéos immersives et interactives)

• Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire

• Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold et au Québec

• Toutes autres activités que pourraient lui confier son superviseur

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Posséder un diplôme dans une discipline connexe au secteur minier et/ou une combinaison d’études et d’expérience pertinentes

• Détenir au moins 5 années d’expérience dans le domaine minier

• Avoir une expérience variée dans les opérations minières de type automatisé

• Connaissance d’Isovision est un atout

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Autonomie

• Aptitude à apprendre

• Développer les individus

• Amélioration continue

• Collaboration

Horaire : 5/2 – 4/3 ou 4/3

Date limite pour postuler : 15 juin 2022

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Pour plus de détails ou pour postuler en ligne : https://can62e2.dayforcehcm.com/CandidatePortal/frCA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/1099