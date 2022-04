Géologue de carothèque - Eldorado Gold Québec Val d'Or

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du chef géologue, le géologue de carothèque est responsable de la description et de l’échantillonnage des forages de définitions, de mise en valeur et d’exploration.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Décrire les carottes de forage de définitions

• Effectuer l’échantillonnage des zones minéralisées

• Observer et participer au programme de contrôle de la qualité de l’échantillonnage

• Faire le suivi technique journalier de la progression des travaux de forages

• Collaborer à la planification des travaux de forages aux diamants

• Collaborer à l’interprétation des données géologiques

• Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire

• Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold et au Québec

• Toutes autres activités que pourraient lui confier ses supérieurs.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Posséder un BAC en géologie ou génie géologique

• Détenir entre 1 et 3 années d’expérience dans le domaine minier

• Avoir une bonne connaissance des logiciels en géologie

• Être membre de l’OGQ ou de l’OIQ

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Esprit d’analyse

• Facilité à s’adapter

• Bonnes habiletés de communication

• Esprit de collaboration

• Rigueur

• Bonne organisation de travail

• Autonomie

• Sens de l’efficacité

• Innovation et créativité

• Recherche de solution

Horaire: 5/2/4/3



Date limite pour postuler: 19 avril 2022

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Pour plus d’informations ou pour postuler en ligne : https://can61e2.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/1037