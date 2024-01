Gestion des comptes clients et logistique - Plastiques G plus - Rouyn-Noranda

Tu détiens un baccalauréat en comptabilité ou en administration?

Tu possèdes un bon sens de l’analyse?

Tu possèdes une bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit?

RESPONSABILITÉS

•Superviser la facturation et la gestion des commandes clients;

•Assurer le lien logistique avec le département de réception-expédition;

•Coordonner la gestion des transports;

•Assurer la conformité en matière douanière – commerce international; (Formation à l’Interne)

•Effectuer les commandes au système informatique et effectuer le suivi administratif en collaboration avec les autres départements;

•Effectuer le suivi avec les clients;

•Plusieurs tâches administratives reliées à la gestion des commandes et aux inventaires.



Ce que tu dois avoir comme COMPÉTENCES

•Faire preuve de minutie et être organisé.

•Être polyvalent et avoir du leadership;

•Avoir un bon sens de l’analyse et un esprit logique;

•Maîtriser la suite Office 365 et les outils technologiques;

•Détenir un Bac en comptabilité ou en administration (toute combinaison d’études et d’expérience équivalente sera considérée);

•Avoir une très bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit;



Les AVANTAGES de travailler pour G+

•Salaire horaire de 31,26 $ et + selon expérience;

•Poste permanent à temps plein de 32 heures par semaine sur un horaire de 4/3 du lundi au jeudi

•Trois semaines de vacances annuelles dès l’embauche, une semaine de congés payés à Noël, une semaine par année en congés maladies monnayables, une assurance collective payée à 60% par l’employeur, un programme d’aide aux employés, une participation de l’employeur à la FTQ, et plus encore;

•Activités sociales diverses.

Tu es qualifié pour ce poste?

N'hésite plus et envoie ton cv au : rh@plastiquesgplus.com

Seules les personnes retenues seront contactées.