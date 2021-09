INFIRMIER(ÈRE) - WEST FRASER INC. - USINE LA SARRE

INFIRMIER(ÈRE) (poste permanent) – de jour

Joignez les rangs d’une équipe qui repousse constamment les limites de la performance et de l’innovation

West Fraser est une entreprise nord-américaine de premier plan spécialisée dans les produits du bois diversifiés. Basée à Quesnel en Colombie-Britannique, West Fraser opère plusieurs installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe, et compte plus de 10 000 employés. West Fraser est une société ouverte canadienne cotée sur les marchés canadien et américain sous le symbole WFG.

West Fraser est à la recherche de personnes dynamiques intéressées à occuper un poste de d’infirmier (ère) pour sa division de LA SARRE.

Vous recherchez une stabilité d’horaire ? Venez nous voir !

Sous la direction du Surintendant ressources humaines et santé sécurité, l’infirmier(ère) aura la responsabilité de réaliser l’ensemble des activités de l’infirmerie tout en collaborant avec l’ensemble des départements ainsi qu’avec le médecin traitant. Les principales tâches qui lui seront confiées seront :

Appliquer les principes de soins infirmiers

Agir à titre de premiers intervenants

Dispense de la formation et support aux activités de prévention

Gestion des équipements pour la prise de mesure en hygiène industrielle

Entrée de données et statistiques de santé et sécurité

Soutien dans les dossiers assurances collectives/CSST/invalidité

Soutien au département de santé sécurité et ressources humaines

Aptitudes pour le travail de recherche et pour le travail d’équipe;

Profil recherché

Détenir une formation collégiale (D.E.C.) en soins infirmiers;

Avoir au minimum deux (2) années d’expériences pertinentes;

Être membre en règle de l’OIIQ;

Avoir de l’intérêt pour les lois et règlements en santé et sécurité;

Être à l’aise avec Microsoft Office;

Détenir la licence d’instructeur RCR/secouriste sera considéré comme un atout;

NOUS OFFRONS UNE RÉMUNÉRATION ET DES AVANTAGES SOCIAUX COMPÉTITIFS AU MARCHÉ.

Les personnes intéressées par ce défi peuvent soumettre leur candidature dès maintenant :

West Fraser. – usine de La Sarre

210, 9e Avenue Est,

La Sarre (Québec) J9Z 2X5

Courriel : rhlasarre@westfraser.com

Nous remercions tous les candidats ; toutefois seules les personnes retenues seront contactées.

Les candidatures seront traitées en toute confidentialité.