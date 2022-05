Ingénieur de procédé - West Fraser - La Sarre

West Fraser est une entreprise nord-américaine de premier plan spécialisée dans les produits du bois diversifiés. Basée à Quesnel en Colombie-Britannique, West Fraser opère plusieurs installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe, et compte plus de 10 000 employés. West Fraser est une société ouverte canadienne cotée sur les marchés canadien et américain sous le symbole WFG.

Vous recherchez une stabilité d’horaire ? Venez nous voir!

West Fraser usine de La Sarre, est à la recherche d’une personne dynamique, intéressée à occuper le poste d’Ingénieur amélioration de procédé. Sous la supervision Directeur Général, le titulaire de ce poste aura à gérer les différents projets d’amélioration du procédé, et de développement de produit dans l’OSB. Il travaillera en étroite collaboration avec l’équipe d’assurance qualité, la maintenance, la fiabilité et la production.

Fonctions principales :

Recueillir les informations nécessaires pour l’amélioration du fonctionnement des équipements, l’amélioration des procédés, la réduction des temps de cycle et la réduction au minimum des erreurs humaines;

Participer à l’implantation des projets approuvés par la direction en lien avec l’optimisation des procédés;

Travailler en collaboration avec les surintendants des différents départements et les opérateurs afin de résoudre les problèmes de temps d’arrêts fréquents, les améliorations du procédé;

Coordonner l’engagement constructif des améliorations OEM afin de s’assurer que l’usine bénéficie des meilleures pratiques développées dans toute l’industrie;

Analyser les priorités de maintenance avec le responsable de la fiabilité;

Communiquer les problèmes potentiels qui aideront à prioriser les travaux;

Supporter et conseiller le département de production dans l’amélioration de la formation afin d’assurer un rendement constant.

Profil recherché

Formation:

Détenir une formation en Génie du bois, génie industriel, génie chimique ou autres disciplines connexe ;

Bonne connaissance des outils statistiques;

Connaissance approfondie de la suite Office et facilité à travailler avec les logiciels Access et SQL;

Expérience:

Posséder une expérience en milieux manufacturiers dans le domaine de l'expédition, la gestion des horaires de transport, gestion des inventaires dans un poste similaire sera un atout;

​Expérience en comptabilité sera un atout

Qualités recherchées:

Aptitudes pour le travail de recherche et le travail d’équipe;

Être bon communicateur;

Être autonome et avoir le sens de la minutie

Avoir le souci de la précision et de la qualité;

Bilingue français, anglais (oral et écrit) sera considéré comme un atout.

Les personnes intéressées par ce défi peuvent soumettre leur candidature avant vendredi le 3 juin 2022 à l’attention de:

Courriel : lasarrerh@westfraser.com

Svp indiquez le poste pour lequel vous postulez.

Nous remercions tous les candidats; toutefois seules les personnes retenues seront contactées.

West Fraser, souscrit à l’égalité des chances en emploi.