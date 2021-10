INGÉNIEUR(E) EN MÉCANIQUE DES ROCHES - ELDORADO GOLD QUÉBEC

Ingénieur(e) en mécanique des roches #2021-59

Lamaque, 1000, Voie de Service Goldex-Manitou, C.P. 391, Val-d'Or, Québec, Canada

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GENERALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du chef ingénieur, l’ingénieur en mécanique des roches est responsable d’effectuer le suivi de la stabilité des excavations sous terre et du contrôle de terrain ainsi que la supervision des employés sous sa responsabilité.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Suivi de tous les travaux de développement des galeries et des chantiers de production.

• Superviser l’équipe de techniciens et CPI en contrôle de terrain

• Vérifier, commenter et approuver les plans d’ingénierie

• Participer activement au design de la mine et des chantiers long trou

• Analyser la séquence de minage et émettre des recommandations pour assurer la sécurité des opérations minières

• Effectuer des visites de terrain

• Gérer le système sismique de Lamaque et son plan de déploiement

• Planifier et gérer le budget de tout ce qui a trait à la mécanique des roches (support de terrain, système sismique, consultants)

• Effectuer le suivi des rapports d'inspection des techniciens

• Établir les exigences et bonnes pratiques en contrôle de terrain

• Analyser et optimiser nos standards et devis de soutènement

• Faire des rencontres trimestrielles avec les travailleurs

• Avec son équipe, assurer un bon contrôle qualité du remblai rocheux cimenté

• Discussion avec différents fournisseurs de support de terrain et consultants

• Effectuer des rapports mensuels et autres tâches

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Posséder un BAC en génie minier avec spécialisation en mécanique des roches

• Détenir de 3 à 5 années d'expérience

• Être membre de l’OIQ

• Connaissance de Deswik et logiciels géotechnique FLAC 3D, et Swedge/Dips un atout

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Capacité à prendre des décisions opérationnelles

• Axé sur la santé sécurité

• Bon esprit d’équipe et bonne communication

• Bonne gestion du temps et des priorités

• Déléguer et responsabiliser

• Développement des individus et coaching

Horaire: 5-2-4-3 ou 4-3

Date limite pour postuler: 4 novembre 2021

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Pour plus de détails ou postuler en ligne : https://can61.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/773