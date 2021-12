Ingénieur (e) minier CPI - Eldorado Gold Québec

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE



L’ingénieur minier junior fera partie d’un programme de développement d’une durée de 36 mois auquel il pourra œuvrer dans différents secteurs, soit la ventilation, le contrôle de terrain, la production et la planification. Il participera à la préparation de plans et devis, effectuera différents travaux et suivi des activités de développement et production de la mine Lamaque selon les besoins.



RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Participer à la conception des plans et devis variés en ventilation, forage sautage, câblage, remblais et support de terrain.

• Réaliser différents relevés et inspections sous terre pouvant être reliés à la ventilation, le contrôle de terrain, le forage long trous et autres opérations de production.

• Supporter l’équipe d’ingénierie dans des projets spécifiques et fournir l’apport technique nécessaire afin d’appliquer les procédés optimaux pour l’opération

• Apprendre et maîtriser les différents logiciels utilisés en ingénierie. Créer et implanter des outils de travail à partir de ces logiciels

• Participer à différentes études et évaluations techniques et économiques permettant d’optimiser les opérations souterraines actuelles et futures.

• Collaborer avec les équipes d’ingénierie, de géologie et de la mine

• Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire

• Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold et au Québec

• Toute autre activité que pourrait lui confier ses supérieurs.



FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Posséder un BAC en génie minier ou l’équivalent

• Être finissant ou avoir moins de 2 ans d’expérience

• Avoir une connaissance de base des logiciels Deswik Ventsim est un atout



COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Esprit de travail d’équipe

• Bonne gestion des priorités

• Optimisation des ressources

• Bonne habiletés de communication

• Facilité d’intégration

• Autonomie et ouverture d’esprit



Horaire: 5-2-4-3 ou 4-3



Date limite pour postuler: le 27 décembre 2021

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Pour information ou pour postuler : https://can61.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/821