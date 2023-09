Ingénieur·e minier de projet senior·e #2023-63 - Eldorado Gold Québec - Val d'Or

Ingénieur·e minier de projet senior·e #2023-63

Lamaque, 1000, Voie de Service Goldex-Manitou, C.P. 391, Val-d'Or, Québec, Canada

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du planificateur stratégique sénior, l’ingénieur projet sénior effectue l'analyse de divers projets découlant de la planification stratégique. Il offre le support technique pour évaluer et faire progresser les initiatives d’optimisation de l’opération, de réductions de coûts ou de mitigation des risques. Il doit s’assurer de la faisabilité de ces projets envers la continuité de l’opération à long terme. Il collabore avec tous les départements pour assurer l’atteinte des objectifs du plan minier. Le candidat est également responsable d’appliquer les plus hauts standards en santé et sécurité dans la réalisation de ses tâches et de celles des personnes sous sa supervision.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

•Poursuivre l’intégration et l’optimisation des nouvelles technologies aux opérations, incluant la gestion du lien d’affaires entre les équipes d’opérations.

•Communiquer et échanger des informations avec les autres départements sur les projets en cours.

•Participer à des analyses permettant de documenter les solutions proposées, telles que : études de coûts-bénéfices, analyses d'affaires, analyses d'impacts organisationnels, nouveaux processus et/ou nouvelles méthodologies de travail.

•Planifier et produire des rapports ou redditions de compte en lien avec ses activités.

•Collaborer avec les autres départements pour cibler les tendances, des difficultés et des risques et élaborer des correctifs au besoin.

•Identifier et suggérer les unités de mesure (KPI) des bénéfices des différentes initiatives et participer à la mise en place des mécanismes de suivi de réalisation des bénéfices.

•Conseiller et accompagner les gestionnaires dans le positionnement, la planification, le développement, la réalisation et les suivis relatifs aux divers mandats stratégiques.

•Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire

•Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold et au Québec

•Toutes autres activités que pourraient lui confier ses supérieurs.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

•Posséder un BAC en génie minier ou l’équivalent

•Détenir un minimum de 15 années d'expérience pertinente

•Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Horaire : 4-3

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

•Sens des responsabilités

•Orienté sur la réussite organisationnelle

•Compréhension du monde des affaires

•Créativité

•Mise en oeuvre d’une orientation stratégique

•Planifier et organiser

•Sens de l’efficacité

•Sens de la logistique

•Sens politique

CONDITIONS DE TRAVAIL

Volet sst :

•Travail en position assise

•Température contrôlée

•Travail devant un écran



Date limite pour postuler : 5 octobre 2023

Nombre de poste à pourvoir : 1

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Pour plus d’informations ou pour postuler en ligne :

https://can231.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/2128