Ingénieur·e minièr·e en ventilation #2023-59 - Eldorado Gold Québec - Val d'Or

Ingénieur·e minièr·e en ventilation #2023-59

Lamaque, 1000, Voie de Service Goldex-Manitou, C.P. 391, Val-d'Or, Québec, Canada

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision hiérarchique du surintendant, le rôle principal de l'ingénieur en ventilation est d'assurer une alimentation contrôlée et continue en air frais et propre aux travailleurs souterrains lors des différentes activités minières du secteur Lamaque.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Participer à la conception des plans et devis au niveau de la ventilation, afin d’assurer que les plans soient sécuritaires, optimaux et conformes aux normes et réglementations du Québec

• Évaluer les besoins en ventilation tout en répondant aux exigences avec les départements mine et ingénierie

• Préparer les dossiers de suivi et définir les besoins en termes d’équipements de suivi de la qualité et de la quantité d’air selon les normes établies

• Évaluer les différentes exigences en ventilation tout au long de la durée de vie de la mine afin d'effectuer un plan de ventilation pour la durée de vie de la mine (LOM).

• Participer à l’amélioration continue du système de ventilation sur demande (VOD)

• Assurer la conformité des relevé hebdomadaire sousterre

• Aider à des projets spécifiques d’ingénierie et fournir l’apport technique nécessaire afin d’appliquer les procédés ainsi que les technologies optimales pour l’opération

• Collaborer avec les équipes d’ingénierie, de géologie et opération de la mine

• Participer activement à la communication des initiatives, changement et suivi de la ventilation souterraine

• Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire

• Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold et au Québec

• Toutes autres activités que pourraient lui confier ses supérieurs.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Posséder un BAC en génie minier ou l’équivalent

• Détenir 1 à 3 années d'expérience

• Être membre de l’OIQ

• Avoir une bonne connaissance des logiciels appliqués en ingénierie (Deswik, Ventsim, etc).

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Adaptabilité

• Aptitude à apprendre et collaborer

• Communication efficace

• Rigueur

• Orienté sur la sécurité

• Sens des responsabilités.

HORAIRE : 5-2-4-3

Date limite pour postuler: 14 novembre 2023

Nombre de poste à pourvoir: 1

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap.

