INGÉNIEUR MINIER - ELDORADO GOLD QUÉBEC

Eldorado Gold Québec est à la recherche d'employés audacieux et passionnés qui auront la chance de se développer dans un contexte de démarrage du projet Lamaque situé à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue. Ce projet, d'une durée de vie de 8 ans avec des réserves de 900 000 onces proposera près de 360 emplois d'ici 2021.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

Sous la supervision de l’ingénieur en planification, l’ingénieur minier de production est responsable des travaux de forage sautage des chantiers longs trous et de tout ce qui a trait au cycle de production des opérations minière. Il coordonne les travaux avec tous les départements pour assurer l’atteinte des objectifs du plan minier. L’ingénieur minier en production agira à titre de superviseur avec les techniciens de production.



RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Gérer la planification hebdomadaire court terme

• Élaborer la cédule de production de 2500 tonnes par jour

• Optimiser les pratiques pour atteindre les objectifs de réduction de la dilution

• Diriger et superviser les techniciens en forage long trou

• Assurer le contrôle de la qualité des opérations et de nos pratiques

• Approuver les plans de forage, chargement et séquences de tir

• Approuver d’autres plans selon les besoins (câblage, remblais, développement)

• Contribuer à l’amélioration et optimisation de son secteur

• Contribuer à une production sécuritaire dans le respect des standards et procédures

• Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold et au Québec



FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Posséder un BAC en génie minier ou l’équivalent

• Détenir entre 2 à 5 années d'expérience pertinente

• Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec

• Détenir de l’expérience en forage et sautage

• Avoir de l’expérience dans les différents champs du génie minier (ventilation, contrôle de terrain, planification court, moyen et long terme, forage/sautage)

• Bonnes connaissances des logiciels du secteur ingénierie (logiciel Deswik est un atout)



COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Prise de décision opérationnelle

• Axé sur l’amélioration continue

• Créatif

• Autonomie

• Initiative

• Bonnes habiletés de communication

• Planifier et organiser



Horaire 5/2/4/3

Date limite pour postuler : 19 août 2021

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Postuler en ligne : https://can60.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/670

