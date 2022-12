Ingénieur minier planification #2022-88 - Eldorado Gold Québec - Val d'Or

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

Description générale du poste

Sous la supervision hiérarchique du surintendant ingénierie, l’ingénieur en planification long-terme est responsable d’élaborer la stratégie long terme du minage du dépôt incluant : les séquences de développement et de production, en tenant compte de la mise en place des infrastructures, de la stratégie de ventilation et de toute autre activité connexe. Il sera appelé à supporter et à encadrer une équipe technique.

Rôles et responsabilités spécifiques

· Participer au calcul des réserves et élaborer les plans de production long terme ;

· Superviser, encadrer et développer les techniciens miniers et des CPI du groupe long-terme, ainsi que procéder à l’évaluation annuelle de ceux-ci ;

· Participer à l’approbation des plans quotidiens au besoin ;

· Analyser le plan minier long-terme, identifier les opportunités, technologies et solutions d’amélioration sous l’angle du développement durable ;

· Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire ;

· Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold et au Québec ;

· Toutes autres activités que pourraient lui confier ses supérieurs.

Formation et expérience

· Posséder un BAC en génie minier ou dans un domaine connexe

· Détenir 5 à 7 années d'expérience pertinente

· Être membre de l’OIQ

· Maitriser des logiciels de planifications minières (Deswik)

Compétences recherchées

· Axé sur l’amélioration continue

· Compréhension et sens des affaires (analyses économiques)

· Développer la capacité individuelle

· Orienté sur la réussite organisationnelle

· Gérer la performance

· Planification stratégique et mise en œuvre d’une orientation stratégique

Conditions de travail

Volet sst :

· Travail en position assise

· Température contrôlée

· Travail devant un écran

Date limite pour postuler : 22 décembre 2022

Nombre de poste à pourvoir : 1

Horaire: 5/2/4/3

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.

Pour plus de détails pou pour postuler en ligne : https://can63.dayforcehcm.com/CandidatePortal/frCA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/1322