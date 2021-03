INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE - TECHNOBOIS

À PROPOS de Technobois

Fondée en 1997, Technobois est la seule entreprise d’insertion au travail en Abitibi-Témiscamingue.

Nous œuvrons dans la deuxième et troisième transformation du bois et nous sommes dédiés à offrir des produits diversifiés et de qualité à notre nombreuse clientèle. Qu’il s’agisse d’un produit unique ou d’une production en série, nous disposons des équipements et de la main-d’œuvre nécessaire permettant de répondre aux exigences les plus élevées.

Travaillons ensemble!

Technobois est une entreprise d’insertion socioprofessionnelle dont l’objectif est de permettre l’intégration au marché du travail ou le retour aux études à la population de l’Abitibi-Témiscamingue.

Nous offrons à nos travailleurs une expérience de travail concrète d’une durée de 6 mois dans un milieu industriel au cours de laquelle nous les aiderons à développer des aptitudes et des compétences qui leur permettront de se réaliser sur les plans personnel et professionnel.

Nos travailleurs sont assistés dans leur parcours par une équipe chevronnée qui dispose de la formation et de l’expérience nécessaires pour leur fournir tout ce dont ils ont besoin pour réussir tant au niveau technique que personnel.

Vous êtes sans emploi?

Vous avez de la difficulté ou aucune expérience sur le marché du travail?

Nous pouvons vous aider!

Pour plus de détails communiquer avec Marianne Rousseau Boutin au 819-824-2647 x 202ou au insertion@technobois.ca

NOS SERVICES SONT RENDUS POSSIBLES GRÂCE À LA PARTICIPATION FINANCIÈRE D’EMPLOI-QUÉBEC.