Journalier de parc à résidus - Lithium Amérique du Nord

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES:



▪ Adhérer à la culture d’entreprise axée sur la santé-sécurité, l’environnement et le développement durable;

▪ S’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble des lignes à résidus, du pompage des bassins, du parc à résidus,

etc.;

▪ Effectuer les inspections régulières des lignes à résidus, du pompage des bassins, du parc à résidus et faire

l’entrée de données dans les registres et documents;

▪ Signaler tout incident/accident à son supérieur;

▪ Participer aux réparations mineures d’équipements;

▪ Effectuer la vérification régulière des génératrices, tels que l’ajustement de l’huile et l’essence;

▪ Collaborer avec les autres services dans le but d’atteindre les objectifs;

▪ Peut être appelé à assister à certaines tâches à l’usine;

▪ Effectuer toutes autres tâches connexes.



QUALIFICATIONS REQUISES:



▪ Détenir un permis de conduire valide – Classe 5

▪ Détenir un permis général d’explosifs valides

▪ Avoir de l’expérience dans le domaine minier est considéré comme un atout



CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES:



▪ Avoir des aptitudes pour les travaux manuels

▪ Avoir de bonnes habiletés à communiquer et à travailler en équipe avec les autres services

▪ Faire preuve de rigueur, de débrouillardise et d’autonomie

▪ Être en bonne condition physique

▪ Aimer le travail extérieur

Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature au : https://www.sayona.ca/emplois/

Lithium Amérique du Nord remercie tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la candidature est retenue pour une entrevue.